Pevačica Snežana Đurišić često se suočava sa predrasudama zbog svog temperamenta.

Dok je mnogi smatraju ozbiljnom i strogom, njeni prijatelji i komšije imaju drugačije mišljenje, te su iskreno govorili kakva je ona mimo kamera.

Kako uvek drži do sebe, ne voli previše ispitivanja, te se trudi da privatni život drži za sebe.

- Snežana je uvek držala do sebe, nikada nije dozvoljavala da je neko smara pitanjima i konstatacijama kada je sretne na ulici. Jasno je davala do znanja da žuri, ume da bude otresita i gruba ali mislim da je pravična. Viđamo je kako ne, najviše sa Vanjom, nije ona jedna od onih nasmejanih i ljubaznih javnih ličnosti. Prilično je ozbiljna, ali se pristojno javi. Mislim da je to njen stav da joj ljudi ne bi prilazili - rekao je jedan od komšija za Svet.

Odbrusila kandidatu u takmičenju

Inače, Snežana je i u takmičenju "Zvezde Granda" vrlo stroga, te je začudila sve kada se jednom od kandidata obratila.

- Ti ne znaš što si došao, niti da li se za nešto boriš, nit znaš zbog čega pevaš ovde, ovde je upitno tvoje unutrašnje stanje, ali to prepuštam tebi i tvojoj okolini. Želim ti sreću, ne u takmičenju već u životu. Što se Sare tiče to što je pevala pevala je okej, ali tu se ništa novo nije desilo - rekla je Snežana učesniku - što je podiglo veliku prašinu.

