Pevačica Snežana Đurišić često se suočava sa predrasudama zbog svog temperamenta.

Dok je mnogi smatraju ozbiljnom i strogom, njeni prijatelji i komšije imaju drugačije mišljenje, te su iskreno govorili kakva je ona mimo kamera.

Svečana dodela nagrada Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije (SEMUS) i ove godine okupila je brojne istaknute umetnike sa domaće muzičke scene Foto: Nemanja Nikolić

Kako uvek drži do sebe, ne voli previše ispitivanja, te se trudi da privatni život drži za sebe.

- Snežana je uvek držala do sebe, nikada nije dozvoljavala da je neko smara pitanjima i konstatacijama kada je sretne na ulici. Jasno je davala do znanja da žuri, ume da bude otresita i gruba ali mislim da je pravična. Viđamo je kako ne, najviše sa Vanjom, nije ona jedna od onih nasmejanih i ljubaznih javnih ličnosti. Prilično je ozbiljna, ali se pristojno javi. Mislim da je to njen stav da joj ljudi ne bi prilazili - rekao je jedan od komšija za Svet.

Odbrusila kandidatu u takmičenju

Snežana Đurišić na koncertu Ane Bekute Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

Inače, Snežana je i u takmičenju "Zvezde Granda" vrlo stroga, te je začudila sve kada se jednom od kandidata obratila.

- Ti ne znaš što si došao, niti da li se za nešto boriš, nit znaš zbog čega pevaš ovde, ovde je upitno tvoje unutrašnje stanje, ali to prepuštam tebi i tvojoj okolini. Želim ti sreću, ne u takmičenju već u životu. Što se Sare tiče to što je pevala pevala je okej, ali tu se ništa novo nije desilo - rekla je Snežana učesniku - što je podiglo veliku prašinu.

kurir.rs/blic

