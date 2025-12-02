Slušaj vest

Pevačica Ana Bekuta kao svoju najveću ljubav uvek izdvaja pokojnog političara Milutina Mrkonjića uz koga je bila do samog kraja njegovog života, a malo ko zna da je Bekuta svojevremeno bila u braku sa muzičarem Predragom Vidovićem, nakon čega je doživela pravu dramu.

Nakon razvoda sa njim Ana je ostala na ulici i bez dinara, pisali su domaći mediji. Tada su joj u pomoć prvo potrčale kolege kojima ona to nikada neće zaboraviti.

- Ana je nepunih godinu dana bila u braku sa klavijaturistom Aleksandrom Savićem, a kada su se razišli ona je upoznala bubnjara Predraga Vidovića Peju. Sa njim je radila i bila u ljubavi skoro deset godina. Živeli su u Šapcu, a Ana je tada imala velike hitove i lepo zarađivala. Sve pare je uložila u kuću u kojoj je živela sa Prejom, iako je sebi moga da kupi stan. Kada su se razveli 1992. godine, Preja joj je sve uzeo i ona je ostala bukvalno na ulici bez dinara. Tada je otišla u Beograd, a on se veoma brzo nakon toga oženio Tatjanom Dimitrić, sada Vidović, sa kojom ima i decu. Ani su tada u pomoć pritekli prijatelji Aca i Biljana Ilić. Oni su joj dali stan na Senjaku u kojem je živela. Plaćala im je kiriju, ali nešto minimalno - rekla je Anina koleginica svojevremeno.

Plaćala kiriju u iznajmljenom stanu u Senjaku

Došli su ratni dani a Ana se borila sama, bez podrške. Tek mnogo kasnije otkrila je kroz kakvu agoniju je prolazila.

- Iako mi je karijera tada bila na vrhuncu, teško da bih pristala da se u to vreme vratim. Pamtima da sam plaćala kiriju u iznajmljenom stanu u Senjaku, pozajmljivala čekove, kanistere sa benzinom, jedva dolazila do cigareta… Verovatno mnogi misle da sam tada, ali istina je sasvim drugačija. Moja sestra milina bila je bez posla, mlađa Dobrila živela je od plate medicinske sestre, otac mi je u to vreme bio teško bolestan. Kod mene u iznajmljenom stanu primao je infuziju jer nije bilo mesta u bolnici. Ubrzo nas je i napustio… - pričala je pre nekoliko godina Bekuta za Svet, i dodala:

- Sin Igor je baš u to vreme bio u vojsci, a ja sam se strašno plašila. Bojala sam se za sve nas i bilo mi je beskrajno teško. Vešto i ljudski sam potisnula jezivu brigu i strah za sina, koji je bez upaljenih svetala vozio vojna kola od Prištine do Priboja. A na sceni ništa nije smelo da se primeti, i od mog osmeha i mojih pesama smo svi završili. Ne bih volela da zvučim kao velika mučenica jer znam da je mnogima bila daleko teže nego nama, ali ipak me boli što pojedinci veruju u pogrešnu verziju te priče, a to je da sam kao folk diva na bilo koji način profitirala na tuđoj nesreći. Istina je da nisam dobila ni kredit, ni stan, ni plac, ni penziono, ni zdravstveni osiguranje. Prosto sam se i izborila za opstank svoje porodice i na to sam veoma ponosna - ispričala je, dostojanstevno ne pomenuvši razvod niti ičiju krivicu.

Bekuti pomogli Aca Ilić i Biljana Jevtić

Anin prijatelj Aca Ilić koji je odmah pritrčao da pomogne, prisetio se tog doba i Anine borbe.

- Kada se Ana razvela od Preje, živela je u stanu kod mene i Biljane, bilo je to devedesetih. Mi smo imali stan na Senjaku i ona je bila u njemu nekih sedam godina, nakon toga je stala na noge i kupila stan sebi. Nije to bio odnos stanodavac, već prijateljski odnos. Ne znam da li je ona razvodom izgubila kuću i da li joj je Preja sve uzeo, nisam se bavio time, to su njihove stvari. I dan-danas smo u dobrim odnosima sa njom, a šta se dešavalo u Šapcu, ne znam. Sa Prejom i njegovom ženom viđam se na slavi kod zajedničkih prijatelja i Ana mi nije zamerila to što sam u dobrim odnosima sa njim - ispričao je pre nekoliko godina Aca Ilić, prenose domaći mediji.

