Fotografija Ace Lukasa i Nasera Orića, koja je eksplodirala na društvenim mrežama, podigla je pravu buru komentara i izazvala lavinu reakcija širom regiona. S obzirom na to da je u pitanju bivši komandant Armije Bosne i Hercegovine, prvostepeno osuđen za ratne zločine nad Srbima (presuda kasnije ukinuta), Lukas se našao u centru skandala, pa je brže-bolje pokušao da objasni kako je do toga došlo.

Pevač tvrdi da u celoj situaciji ne vidi razlog za dramu i da se, kako kaže, "pola Srbije druži sa njim". Sporna fotografija je za sobom povukla i reakcije sa estrade – a među prvima se oglasila Jelena Karleuša. Lukas je iskoristio priliku da je pohvali, ali i da oštro pecne svoju dugogodišnju rivalku Svetlanu Cecu Ražnatović.

Bez dlake na jeziku, Lukas je poručio:

- Jelena Karleuša je jedan dobar čovek. Ona je izrazila podršku jer tako misli. Znam je dobro, jer ona uvek kaže da to misli. Svetlana se stalno krije iza nekih indijanaca, PR-ova. Izađi pa kaži lepo kao Jelena što je kazala.

I tu se nije zaustavio – Lukas je svima poslao jasnu poruku da ga ne vredi rušiti, jer će to, kako tvrdi, uraditi jedino on sam:

- Sebe mogu samo ja da srušim, Aca Lukas će polako postati nebitan. Nemojte to da radite. Ja ću se izvući iz ovoga, ostaće podele među ljudima, svađe i nema smisla - rekao je folker, pa dodao za Avaz:

- Svi se drogiraju, a ispade samo Aca Lukas narkoman. To je uvek tako.

"Pola Srbije se druži s Naserom Orićem"

Podsetimo, Lukas je pokušao da se opravda zbog sporne fotografije, istakavši da se „pola Srbije druži sa bivšim komandantom":

„Naš prostor je takav da se jedna ista stvar koristi u različite svrhe. Ja sam 2022. godine Miloradu Dodiku dao podršku. Pomogli smo koliko god smo mogli. Nisam siguran da nam zbog toga u Sarajevu nije zabranjen koncert. To nije stvar nacionalne osnove i pripadnosti, to je stvar ljudskosti. Neko je čovek, a neko nije. Pola Srbije i Republike Srpske druži se sa Naserom Orićem — da se čuju, da rade poslove, da razgovaraju telefonom.“

Orića tada prvi put video u životu

„Ja sam čoveka prvi put u životu video. Samo hoću da kažem koliko su ti dvostruki aršini zastupljeni kod nas. Sve što radim, hoću da stojim iza toga. Pokazao sam da ne mrzim nikoga, da ne pravim podele po nacionalnoj osnovi, po boji kože. Delim ljude na dobre i loše. Moj obraz je čist kao suza, a koliko je čist obraz tih ljudi koji me napadaju — to oni znaju. Neću ustuknuti ni milimetar, ni pred Dodikom ni pred njegovom klikom.“

