Maja Marinković, starleta i učesnica rijaliti šoua "Zadruga", skrenula je pažnju na sebe zbog skandala koje je pravila.

Iako je u drugoj sezoni osvojila peto mesto, tek je u trećoj sezoni stekla veću popularnost, kada je postala ljubavnica oženjenog Marka Janjuševića Janjuša.

Maja Marinković je postala poznata široj javnosti kroz svoje učešće u rijaliti šouu "Zadruga". Njen odnos sa Markom Janjuševićem Janjušem, koji je bio oženjen, izazvao je veliku pažnju medija. Ovo je dovelo do toga da je Maja postala jedna od prepoznatljivijih figura na srpskoj sceni.

Maja i Marko su započeli svoju vezu u rijalitiju, a njihov odnos je bio predmet velike medijske pažnje. Međutim, raskinuli su nakon što su izašli iz rijalitija.

Maja je zatim u narednoj sezoni ljubila Filipa Cara, a u rijalitiju "Zadruga 7 Elita" bila je u vezi sa Stanislavom Krofakom.

Inače, Maja Marinković, kako je široke narodne mase znaju, se ne zove tako. Njeno pravo ime je Marija, međutim, ovim imenom zove je jedino otac Taki i to kada je ljuti na nju.

Bila na povećanje zadnjice

Maja je išla i na povećanje zadnjice, a kako je izvor blizak starleti otkrio, ona nije zadovoljna rezultatom.

- Maja je očajna. Zadnjica joj se uopšte ne dopada. Neće ona u javnosti o tome da priča, ali oblik je problem. Na slikama ona isfotošopira, ali uživo je nervira kako to izgleda. Ona je želela lepu trćastu guzu, ali je ispalo drugačije. Ne znam kako se to dogodilo. U prvom trenutku se nije žalila, ali kako je vreme odmicalo bila je sve nesrećnija zbog oblina. Pozvala je hirurga i sada ide ponovo pod nož. Znate kakva je Maja sve mora da bude pod konac - pričao je ranije izvor za domaće medije.

Pogledajte dodatni snimak: