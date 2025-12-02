Slušaj vest

Nakon što je partnerka Nerija, Hana Duvnjak, ušla u Belu kuću, ne prestaju da isplivavaju istine o njihovom odnosu, a ona je sada napravila haos za crnim stolom, kada je otkrila da sa njim ne želi drugo dete.

Naime, Hana je tvrdi da iz rijalitija ne želi da izađe u drugom stanju, te i da sada nije pravi trenutak za drugu trudnoću.

1/5 Vidi galeriju Hana Duvnjak Foto: Pritnscreen/Instagram

- Ja nisam htela dete, on je hteo. Nisam plakala zbog toga, samo u razgovoru sa Radom sam rekla da ne želim opet sve to i to je sve. Ja ne želim odavde da izađem trudna do zuba. Mi nemamo stan, nemamo ništa. Nije momenat, želim da se posvetim Ariji- pričala je Hana, da bi potom nastao muk za crnim stolom.

Nerio izbegao sukob

1/4 Vidi galeriju Nerio Ružanji izneo šok tvrdnje o majci Siti Ahmić Foto: Printscreen YouTube

Nerio se uprkos tome što su ga Hanine reči žacnule, ostao suzdržan, te se nije previše mešao u celu priču.

Pitanja su se nastavila, a Lepi Mića pokušao je da skrene sa teme, te je prebacio priču na druge cimere, a Nerio se sklonio od Hane, ne želeći da ponovo pominje celu situaciju na temu trudnoće.

