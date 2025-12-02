MUK U BELOJ KUĆI NAKON HANINOG IZLAGANJA: Neće sa Neriom drugo dete! Pričala na temu majčinstva, pa ovu stvar obećala pred kamerama
Nakon što je partnerka Nerija, Hana Duvnjak, ušla u Belu kuću, ne prestaju da isplivavaju istine o njihovom odnosu, a ona je sada napravila haos za crnim stolom, kada je otkrila da sa njim ne želi drugo dete.
Naime, Hana je tvrdi da iz rijalitija ne želi da izađe u drugom stanju, te i da sada nije pravi trenutak za drugu trudnoću.
- Ja nisam htela dete, on je hteo. Nisam plakala zbog toga, samo u razgovoru sa Radom sam rekla da ne želim opet sve to i to je sve. Ja ne želim odavde da izađem trudna do zuba. Mi nemamo stan, nemamo ništa. Nije momenat, želim da se posvetim Ariji- pričala je Hana, da bi potom nastao muk za crnim stolom.
Nerio izbegao sukob
Nerio se uprkos tome što su ga Hanine reči žacnule, ostao suzdržan, te se nije previše mešao u celu priču.
Pitanja su se nastavila, a Lepi Mića pokušao je da skrene sa teme, te je prebacio priču na druge cimere, a Nerio se sklonio od Hane, ne želeći da ponovo pominje celu situaciju na temu trudnoće.
Poslušajte zanimljivosti o estardnjacima: