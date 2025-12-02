Slušaj vest

Ena Čolić i Jovan Pejić Peja svojom ljubavnom romansom obeležili su prethodnu sezonu “Elite“, a iako je njihov odnos bio veoma buran, oni su danas jedan od retkih parova koji je opstao nakon rijalitija.

U razgovoru pred kamerama, oni su se osvrnuli i na učešće u rijalitiju, ali su i otkrili kako izgleda njihov dan nakon izlaska iz Bele kuće.

- Mi stvarno uživamo u krugu u kom smo Ena, Matija i ja. Preko dana šetamo, idemo na određena mesta i snimamo klipove, a u subotu će biti još jača ekipa, nemoj ljudi da slute da je Ena trudna, to ne može baš u subotu vidite i sami. Sa nama će tada biti i moja majka, bratanica i idemo na jedan porodični ručak. Mi vreme tako i provodimo u krugu porodice i prijatelja i u poslednje vreme nisam baš aktivan što se tiče javnog života, ali draže mi je da se pojavim u ovom pojačanju – rekao je Peja, a onda se Ena osvrnula na komentare koje dobijaju uživo.

Iako se uživo susreću sa nikada lepšim komentarima, Ena često uđe u sukob sa onima koji ih loše komentarišu na mrežama.

- Naši fanovi nisu tupavi fanatici koji su podrška nekim drugim kreaturama. Imamo puno zajedničke podrške i njima je zajedničko da navijaju za ljubav. Mi smo pokazali i loše i dobre strane, ali smo bili uvek iskreni. Svi ti ljudi su navijali za ljubav, a naša je bila kao tinejdžerska ljubav, a svi ostali su bili drugačiji. Volim da se svađam sa hejterima koji mi napišu da zauzeta devojka ne sme da izađe u grad i onda ja poludim i snimim video i napišem izlazimo i večeras. Nemam vremena da se svađam, ali to tako izgleda. Peja ne zamera izlaske, ali mi je jednom i napisao da si se nacrtala ispred, taksi ti je tu tako da sam postala savremena pepeljuga koja sme do dva ujutru da ostane - kroz osmeh kaže ona, a onda se Peja nadovezao.

