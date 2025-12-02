Slušaj vest

Pevačica Marina Cvetković Mahrina smucala je bivšeg svoje koleginice Aleksandre Mladenović, a sada su se našle oči u oči.

Susret je bio srdačan, pevačice su se pozdravile i u jednom trenutku Mahrina je uhvatila Aleksandru za ruku i odvela je na stranu kako bi porazgovarale nasamo.

"Mogla bi i da im pevam na svadbi"

Aleksandra Mladenović Foto: ATA images

Aleksandra koja je odlučila da kupi nekretninu u Dubaiju je koleginici i svom bivšem partneru poželela sreću. Istakla je i da bi, ukoliko bi došlo do svadbe, bila spremna da peva na istom događaju, ali je naglasila da bi angažman svakako naplatila.

- Poželela sam joj sreću, ona je predivna devojka, upoznale smo se, stvarno nema zle krvi. Sama će ona videti, ne moram ja da joj pričam. Ništa to ne znači, svaka veza je veza za sebe, svako drugačije gleda na ljubav, na vezu. Sami će oni da nađu svoj put. Nemam ništa protiv, čak bih mogla da im pevam na svadbi, ne gajim nikakve emocije prema tom čoveku - rekla je Aleksandra za Blic.

"Naplatila bi im punu cenu"

Pevačica je dodala i šaljivu opasku o honoraru.

Mahrina pevala u praznom klubu:

Mahrina peva u praznom klubu u Budvi Foto: Printscreen Tik Tok

- Naravno da bih naplatila punu cenu, a bakšiš bih bendu dala. Šalu na stranu, drago mi je da on bude srećan, da ona bude srećna, svi mi da budemo srećni, nije bitno što je on moj bivši partner.

Sa druge strane, Mahrina je otvoreno govorila o svojoj vezi i odnosu sa Aleksandrom.

- Najbitnije je da je svako srećan. Ja sam sa Aleksandrom super, meni je ona draga koleginica i mislim sve najbolje o njoj. Srećna sam i zaljubljena i valjda to moj pogled govori. Jako smo povezani, bitno je da mi je lepo - priznala je ona.

