Pevač Željko Vasić ima veliki povod za slavlje. On obeležava 25 godina karijere, na koju je, kako ističe, jako ponosan, a večeras je pred pripadnicima sedme sile prokomentarisao i uspeh kolege Jakova Jozinovića koji je u žiži interesovanja javnosti.

- Što se mene tiče, ja sam zadovoljan! Mene greške u životu definišu, to te kanališe, stavljaju te na pravi put. Jako je dobro kada shvatiš da neko ne želi da ti pomogne, onda to kod mene izazove potrebu da sam rešim stvari. Preuzimam život u svoje ruke. Jako sam ponosan na dve i po decenije karijere, sa kolegama sam imao istu viziju bitisanja na sceni. Svih ovih godina sam udovoljavao sebi - rekao je Željko Vasić koji je ispisao sina iz škole.

- Izabrao sam za koncert numere sa kojima imam posebnu vezu. Počevši od pesme "Žena kao ti", pa na dalje. Tražili smo, guglali smo, projekat ovog tipa sa simfonijskim orkestrom u pop muzici nije rađen kod nas. Od kolega su mi se svi javili, neko je imao nastupe, neko snima emisije, decembar je, snimaju se emisije... Neki nisu došli, nisu stigli. Da li bih nešto promenio? Ništa ne bih, zadovoljan sam - kazao je potom Vasić.

"Ne bi mi palo na pamet da na koncertu pevam samo tuđe pesme"

Dotakao se kolege Jakova Jozinovića, koji puni dvorane širom regiona pevajući tuđe pesme.

- Živimo u šizofreniji kolektivnoj. Čovek lepo peva, to stoji. Malo je taj sistem vrednosti poremećen danas, kaver, odnosno obrade tuđih pesama, to je drugo... Ja nekad, kad sam počinjao, nije mi padalo na pamet da pevam na koncertu sa tuđim pesmama. Bilo bi me sramota. To je danas postalo normalno. Stvari su se promenile. Ne kažem da je to loše, niti kažem da je to dobro, ne znam, vreme će pokazati. Ko se bavi muzikom valjalo bi da izvodi svoju muziku, a ne da se predstavlja tuđim radom - kazao je Željko.

