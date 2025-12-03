Slušaj vest

Pobednica "Zadruge 1" Kristina Kija Kockar imala je operaciju pre nekoliko sati u Beogradu. Objavila je nekoliko fotografija u razmaku od nekoliko sati, od trenutka čekanja na operaciju, pa do poslednje slike na kojoj leži u krevetu sa braunilom na ruci.

- Zdrava u svakom smislu - napisala je, čime je svojim pratiocima dala do znanja da je sve prošlo kako treba i da se oseća dobro nakon intervencije.

Kockareva je dobila i ceveće uz poruku: "Niko kao ti, ponosan sam na tebe, volim te".

Podsetimo, Kija je pre nekoliko dana posetila bolnicu gde je odradila brojne analize, a onda se oglasila i saopštila rezultate.

- Upravo mi je stigao mejl sa rezultatima svih trideset i više analiza od jutros. Hvala Bogu, sve je u redu i možemo da zakažemo operaciju. Naravno da mi nije bilo svejedno što sam morala da ćutim o nekim privatnim stvarima, dok se javno udara na mene kao na ženu, i to od strane žene, dok se izmišljaju laži iz nemoći - rekla je Kija Kockar i dodala: