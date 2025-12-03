Slušaj vest

Teniser iz Bosne i Hercegovine Damir Džumhur zaprosio je devojku Aidu Čičkušić. Damir je priredio romantično iznenađenje za lepšu polovinu, a ona je rekla "da".

Naime, Damir Džumhur i Aida uživali su u polarnoj svetlosti Laponije, a Džumhur je na svom Instagram profilu potvrdio da je zaprosio doktorku stomatologije iz Tuzle, a ona je rekla "da".

Lepa doktorka je u stvari prva objavila na svom Instagram nalogu, a Džumhur je sve podelio sa svojim pratiocima.

- Nakon što sam, napokon, smirila utiske, mogu da podelim sa vama jednu preslatku vest. Rekla sam da!", napisala je Čičkušić, za čiju vezu s Džumhurom javnost zna od početka ove godine.

Uz to je doktorka podelila i fotografiju vereničkog prstena od platine s okruglim dijamantima briljantnog reza.

Sa starletom Barbarom ima sina

Podsetimo, Džumhur je prethodno bio u braku sa starletom Barbarom Šegetin.

Par ima sina Luku, a Barbara je 2022. godine potvrdila da je vezi došao kraj. Ipak, uprkos prekidu, ostali su u dobrim odnosima zbog zajedničke brige o detetu.