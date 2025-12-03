Slušaj vest

Voditeljka Rada Radenović otkrila je da jede domaće pite i testo, te i da godinama ima isto kilograma, koja ponekad samo malo varira.

Voditeljka naime, tvrdi da je za njen dobar izgled zaslužna dobra genetika, kao i da i sama neguje prirodni izgled.

- Ne idem kod kozmetičara, trebalo bi da počnem da se bavim sobom. Ne stižem da odem ni na tretman lica. Nekome se dopadam, nekome ne, ukusi su različiti. Danas dobijam komentare ‘nisi se promenila’, to je stvar genetike, ni za to nisam zaslužna priča Rada za Blic, dodajući da jedino što je promenila na sebi su naočare, koje odnedavno nosi.

- Nedavno sam oslepela, kad kažem oslepela, bukvalno sam oćoravila, ja ne vidim. Do skoro sam imala oko sokolovo, i odem u jednu radnju i čitam deklaraciju koja je nalepljena pozadi na šamponu i vidim da ne vidim ništa. Uplašila sam se. Odatle produžim u optiku i odmah dobijem naočare +0,75. Na blizu bukvalno ne vidim ništa. Nemam nijednu sedu, a imam 46 godina, to je genetika. Ja ne moram da se farbam, farbam se da bih osvežila boju.

Važi za jednu od najlepših voditeljki

Rada inače, slovi za voditeljku koja je među najlepšim na našoj javnoj sceni, te nema sumnje da joj titula prija.

- Nisam na dijeti, imam neki višak kilograma, koji će otići kako je došao, prirodno, spontano, preko noći.

U koroni sam se ugojila, nigde se nismo kretali, mom sinu koji je tada bio sa mnom, sada je već kod oca godinu i po dana, ja sam kao majka spremala, razvlačila testa, kuvala, neću da moje dete jede po restoranima.

Kuvam za dete koje je u razvoju, doručak, ručak, večeru. Dete pojede dva parčeta gibanice, ja ostatak da se ne baci, nisam izelica neka, ali tu u koroni se upropastim, da li od stresa, cele situacije koja nas je lomila, pretvorim se u neku čudnu ženu koju nisam ni prepoznavala u ogledalu, a komplimenti uvek naravno prijaju.