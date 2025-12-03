Slušaj vest

Pevačica Rada Manojlović letos je napunila 40 godina. Ističe kako je svesna da joj otkucava biološki sat, te da i te kako želi da postane majka.

- Kad pređeš 40. godinu nekako prošao si dosta... Ja to tako gledam - rekla je Rada Manojlović u dahu.

- Prošlo ti je tad dve trećine života, tako dođe - dodala je za "Grand" Rada u dahu.

Ona već dugo uživa u ljubavi sa vozačem Vladimirom Rankovićem.

Priznaje da ne može da ga nagovori da zajedno istupe javno.

- Istina je da krijem dečka. On je mnogo lep, ja bih volela da ga pokažem javnosti, ali on nije javna ličnost i nije u fazonu da se slika i snima... - rekla je pevačica nedavno razočarano.

"Dve i po godine smo zajedno"

Rada navodi da ju je momak upoznao u mnogim fazama.

- Mi smo već više od dve i po godine zajedno, to je jedan ozbiljan period naročito za nekog ko se bavi ovim poslom. On me je upoznao u svim fazama i mnogo mi se sviđa što nije deo estrade - istakla je za "Hype".

- Ja bih volela tu svadbu. Nekako u ovim godinama… 40 godina je vreme kada ti nije važnija svadba od bebe. Nama taj biološki sat ide neminovno. Hajde da završimo ovo što je do nas. Volela bih kao Bijonse samo da se jednog dana pojavim sa stomakom, sviđa mi se ta fora, ali ne znam kako bih uspela da sakrijem. Čim bih ja otkazala sve nastupe na nekoliko meseci svima bi odmah sve bilo jasno - iskrena je bila Manojlovićeva.

kurir.rs/grand