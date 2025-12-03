Slušaj vest

Frontmen "Tropiko benda" Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko, gostovao je večeras u emisiji "Amidži šou" i progovorio o svom razvodu sa pevačicom Jovanom Pajić.

Važili su za jedan od najskladnijih i najlepših parova na estradi, u braku od 27. novembra 2011. godine, ali njihova ljubav nije izdržala.

Iako se naširoko pisalo o njihovom rastanku, čak su oboje pričali o tome, te je svako krenuo svojim putem, pevač je sada šokirao izjavom u emisiji o njihovom razvodu.

Sale Tropiko i Jovana na venčanju:

- Je l' si se ti razveo ili ne? - upitao ga je Ognjen.

- Ne, još uvek, verovao ili ne - rekao je Sale.

- Lažeš? - začudio se Ognjen.

- Evo neki dan smo slavili 14 godina braka. Uskoro ćemo se papirološki razvesti, ali mi smo i dalje u braku - rekao je Sale i šokirao sve u studiju.



Podsetimo, Sale Tropiko, uplovio je u novu ljubav nakon rastanka od pevačice Jovane Pajić, sa kojom ima dve ćerke.

Kako je pevač rekao, sa Jovanom super funkcioniše, pa je otkrio da je bivšu suprugu pozvao na njegov koncert, koji je zakazao za 29. decembar.

- Završili smo skoro sve pripreme, samo neki multimedijalni sadržaj je ostao. Nikada nismo radili koncert pred kraj godine, uvek se pitam ko su ti ljudi koji dolaze pred kraj godine kada se svi pitaju: dal sam kupio jelku? Gde ću i šta ću? Trudićemo se da otpevamo većinu pesama, ali ne možemo baš sve jer bi koncert trajao do nove godine - rekao je Sale Tropiko kroz osmeh, pa dodao:

- Ćerkice su tu, pa su tu. Nadam se da će doći, obe super pevaju, ali čime će se baviti ne znamo, obe su talentovane. Helana je u nekom drugom raspoloženju sada, uskoro će kraj školske godine pa jadno dete uči po ceo dan. Sa Jovanom sam se posvađao juče opako oko kore hleba, šalim se naravno. Naravno da smo u dobrim odnosima, prijatelji smo pre svega - izjavio je on.

Podržao bi Jovanu u novoj ljubavi

Aleksandar je, što se tiče ljubavi, nakon rastanka nastavio dalje i već uveliko uživa u vezi sa novom devojkom. Da li bi podržao Jovanu da i ona nađe novu ljubav, odgovara bez razmišljanja.

Sale sa novom devojkom:

- Apsolutno, druga opcija ne postoji nego da je podržim. Ja sam jedan zaljubljiv tip, ja volim sve, otvoren za ljude pa čak i one koji me povrede. Ne mrzim nikoga, nemam to u svom srcu, nisam sazdan tako. Voliš sve i zauvek, osim nekih koji su daleko u prošlosti - rekao je Sale Tropiko, pa otkrio da li će ponovo stati na ludi kamen: