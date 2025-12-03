IRVASI, DEDA MRAZ, OGROMNA JELKA NASRED SOBE: Boki 13 pukao 50.000 € na novogodišnju dekoraciju, vila na tri sprata šljašti od glamura (FOTO/VIDEO)
Makedonski šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, već je uredio i okitio vila na tri sprata u luksuznom delu Skoplja za novogodišne praznike. Kraj je miran i tih, nije u strogom centru, pa tako nema gradske vreve.
U duhu novogodišnjih praznika koji su sve bliže, Boki 13 je protekle dane proveo sa dekoraterima koji su ukrasili njegov dom na najlepši mogući način.
Na ulaznim vratim je velika, crvena mašna, a kada kročite u dnevni borakav osećaj je kao da ste u nekoj bajci.
Pored televizora je jelka visoka do plafona, ukrašena crvenim, zelenim i zlatnim ukrasima, pored stepenica, odmah na ulazu je veliki patuljak koji izgleda kao da čuva kuću.
Na stolovima su predivni aranžmani sa šišarkama, ukrasima, irvasima i zlatnim svećama.
Prava magija počinje kada zakoračite u njegovo dvorište, gde je sve u novogodišnjim lampicama. Tu su i ogromni, plišani medvedi, kao i figure Deda Mraza koji "čuvaju" poklone. Kako prenose mediji, vrednost ove dekoracije je oko 50.000 evra.
Poznato je da Boki 13 voli luksuz, kao i komfor, zbog čega nije žalio novac.
kurir.rs/telegraf