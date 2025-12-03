Slušaj vest

Makedonski šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, već je uredio i okitio vila na tri sprata u luksuznom delu Skoplja za novogodišne praznike. Kraj je miran i tih, nije u strogom centru, pa tako nema gradske vreve.

U duhu novogodišnjih praznika koji su sve bliže, Boki 13 je protekle dane proveo sa dekoraterima koji su ukrasili njegov dom na najlepši mogući način.

1/12 Vidi galeriju Boki 13 ukrasio dom za novogodišnje praznike Foto: Pritnscreen/Instagram

Na ulaznim vratim je velika, crvena mašna, a kada kročite u dnevni borakav osećaj je kao da ste u nekoj bajci.

Pored televizora je jelka visoka do plafona, ukrašena crvenim, zelenim i zlatnim ukrasima, pored stepenica, odmah na ulazu je veliki patuljak koji izgleda kao da čuva kuću.

Na stolovima su predivni aranžmani sa šišarkama, ukrasima, irvasima i zlatnim svećama.

Prava magija počinje kada zakoračite u njegovo dvorište, gde je sve u novogodišnjim lampicama. Tu su i ogromni, plišani medvedi, kao i figure Deda Mraza koji "čuvaju" poklone. Kako prenose mediji, vrednost ove dekoracije je oko 50.000 evra.

Poznato je da Boki 13 voli luksuz, kao i komfor, zbog čega nije žalio novac.