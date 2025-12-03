Slušaj vest

Jelena Radanović iz prvog braka ima dva sina, Luku i Nauma, na koje je danas neizmerno ponosna. Da među njima vlada prelep odnos, ali i skladna veza sa Slobom, pokazali su još jednom upravo na njihov poseban dan.

Naime, Jelena i Sloba danas proslavljaju rođendan njenim sinovima, a tim povodom pevačeva supruga oglasila se tačno u ponoć na Instagramu. Objavila je nekoliko zajedničkih fotografija i emotivnom porukom istakla koliko joj ovi trenuci znače.

Može se reći da je atmosfera bila ispunjena ljubavlju, radošću i porodičnom toplinom, baš onako kako Jelena uvek naglašava da je najvažnije.

- I tako sam negde na sredini puta s poznala šta je ljubav, kroz tebe Luka - napisala je Jelena u opisu fotografije sa naslednikom.

- A onda si me ti Naume naučio da je ljubav jedino što imam. Vi ste haos pretvorili u mir. Voli vas mama - nastavila je ona.

Ni Sloba nije krio koliko je ponosan na svoju porodicu pa je objavio zajedničku fotografiju i napisao:

- Srećan rođendan mojim bambalićima. Ulepšali ste mi život. Volim vas - napisao je Sloba.

Prve znake primetila kad je imao dve i po godine

Podsetimo, Jelena Radanović, jednom prilikom je ispričala da njen sin iz prvog braka Naum ima autizam i prve znake ovog razvojnog poremećaja primetila je kada je njen naslednik imao dve i po godine.

Jelena, naime, često putem Instagram profila odgovora na pitanja koja zanimaju njene pratioce u vezi sa ovom temom, a kako je otkrila planira u budućnosti da napiše i knjigu o tome.

Radanovićka je nedavno istakla da je Naum počeo da govori tek sa pet godina, ali ne tečno i razgovetno i da su najveći problem imali tokom njegove druge i treće godine.

- Naum je počeo da govori sa pet godina i to uglavnom za svoje potrebe. Govor je štur, ali se smatra verbalnim autizmom. Do druge godine je sve radio, a onda se samo ugasio. Sa tri godine je bio ugašen. Bio je kao telo iz kog je neko isisao dušu. Radio je sve što ne treba da rade zdrava deca, a nije radio apsolutno ništa što bi trebalo da radi zdravo dete. Radili smo sve moguće detokse i protokole, razne alternativne tretmane, transplataciju matičnih ćelija... Uvek više stvari istovremeno. Od svega što smo radili očekivala sam pet posto samo, smatrajući da će ukupan rezultat da bude zadovoljavajući, ali čarobna pilula ne postoji - napisala je Jelena.