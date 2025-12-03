Slušaj vest

Aca Lukas, koji se ovih dana našao u jeku afere sa Naserom Orićem, komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini. Pre nekoliko meseci Lukas je gostovao u jednom podkastu i tom prilikom otkrio kako je izbegao vojni rok.

Foto: Filip Petrović

Lukas je priznao kako je na mito i korupciju dao vrtoglavih 20.000 evra!

- Postoji priča da kada je Aca Lukas dobio poziv za vojsku, glumio je da ima mentalni poremećaj - započeo je voditelj "Vostkesta".

- Nisam glumio ništa, prošlo je mnogo vremena, pa sada mogu da kažem. Bila je druga država, ne podlaže više zakonima o mitu i korupciji - rekao je Aca, pa započeo svoju priču:

- Upisivao sam škole, vadio sam se na fore. Počeo je rat, zvoni mi neko na vrata, uručuju mi poziv i kažu da moram da idem. Za 15 dana sam trebao u Viroviticu. Otišao sam na regrutaciju i dobio pešadiju. To dobijaju samo najspremniji, a ja sam se bavio fudbalom, bio sam spreman. Svirao sam na "Lukasu", tada mi je i devojka bila trudna - govorio je pevač, pa dodao:

- Sreo sam jednu prijateljicu iz Francuske. Ispričam joj ja sve to, kaže idemo sutra u Padinsku skelu, imam tamo nekog dokora. Dao sam mu 20.000 evra. Rekao mi je "Mogu da te primim na psihijatrijsku kliniku da ležiš, dok to ne prođe" - ispričao je tada Lukas.

1/7 Vidi galeriju Aca Lukas Foto: Petar Aleksic/Kurir, instagram/naser.oric.67, Damir Dervišagić, Profimedia, Nemanja Nikolić, Petar Aleksić

Aca Lukas tvrdi da nije znao ko je Naser Orić.

Podsetimo, Fotografija Nasera Orića i Ace Lukasa, koja se pojavila na društvenim mrežama, izazvala je buru komentara i brojnih reakcija.

Njihov susret nastao je na jednoj privatnoj zabavi, pa je bivši komadant jedinica Armije Bosne i Hercegovine koji je prvostepeno osuđen za ratne zločine nad Srbima, iskoristio priliku da se pohvali na društvenim mrežama sa kim sedi u društvu. Pored Lukasa za stolom je bio i Šerif Konjević.

Sada se Aca Lukas oglasio za Kurir i objasnio šta se zapravo desilo..

- Za stolom su se smenjivali ljudi. Zaista ne znam ko je gospodin, jer se te noći sa mnom slikalo mnogo ljudi. Svima sam izašao u susret, kao i do sada, i uvek ću ljudima pružiti zadovoljstvo da imaju uspomenu sa mnom - rekao je pevač u izjavi za "Kurir".