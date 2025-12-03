Slušaj vest

Tea Tairović se početkom ove godine udala za Ivana Vardaju, a sada je pevačica prvi put otkrila i koju je pesmu posvetila svom suprugu. Ivan, koji već godinama brine o njenoj sigurnosti i deo je obezbeđenja na svakom njenom nastupu, postao je neizostavni deo i njenog privatnog i profesionalnog života.

Foto: Privatna arhiva

Tea je otkrila da je inspiraciju pronašla upravo u njihovoj ljubavi, pa je jedna od njenih novih pesama nastala kao intimna posveta čoveku koji joj je, kako kaže, “najveća podrška i najbezbednije mesto na svetu”.

Pevačica je dodala da publika često oseti posebnu emociju kada peva tu numeru, ne znajući da je upravo ona omaž njenom suprugu, što pesmi daje još veći značaj.

Kako je istakla Tea Tairović, prvi dan je Ivanu rekla da će biti njen muž, na šta se on, kako je otkrila, nasmejao.

- Mom mužu sam rekla prvi dan da će mi biti muž. Da, evo, pitaj ga - rekla je Tea.

- Jeste, evo klima glavom - rekao je Ognjen.

- Smejao mi se prvo, mislio je da je šala, ali sam bila ozbiljna. To je bila jedna španska serija i dan-danas je španska serija. Ima jedna pesma koju sam napisala na osnovu naše priče...To je pesma "Ime mi je ljubav", to je kada smo se posvađali, mislila sam da se nikada nećemo pomiriti, na dva sata smo se posvađali, umirala sam i pisala pesmu. Dva sata, toliko mu je trebalo da se javi - rekla je Tea u emisiji Ognjena Amidžića

Suprug joj je velika podrška

Naime, pevačica i njen suprug se ne odvajaju jedno od drugog, a Tea je jednom prilikom rekla da joj je Ivan velika podrška.

- Ne kritikuje me, smatra me savršenom. Bitno mu je da sam dobro, da sam zdrava i to je sve. Trenutno nas je snašao neki virus, borimo se. Ceo tim je bolešljiv, ali svake godine je ista priča. Inače mi se dešava da imam jake upale posle nastupa, upravo zato što su energični. Nakon nedavnog nastupa u Igalu me je sve život bolelo, nisam mogla da se pomerim.