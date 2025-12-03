Slušaj vest

Pevačica Nataša Alimpić dve godine otvoreno je govorila o svojoj ljubavi sa Harisom Džinovićem i ne krije da je u njemu pronašla upravo ono što je oduvek tražila, sve dok se njihov odnos iznenada nije prekinuo.

Ona je isticala da je Haris osoba koja joj pruža sigurnost, podršku i mir, a činilo joj se da da je njihova veza iz dana u dan postajala sve jača.

Foto: Printsceen Instagram

Nataša je često naglašavala da je pored njega konačno shvatila šta znači istinska partnerska harmonija, te da joj je njihova emotivna priča donela novu energiju i inspiraciju, kako u privatnom životu, tako i na sceni.

- Videli smo se na jednom nastupu gde smo se i upoznali. Tada nismo razmenili brojeve telefona, ali je on moj negde našao i uspeo da me kontaktira nakon toga. Želeo je da mi se zahvali za sve lepe reči koje sam mu javno uputila. Pokazao je učtivost prema meni i iznenadio me je time što se javio.

Nisam imala nameru da ga na bilo koji način isprovociram i izazovem kontakt na taj način. Njegova poruka je za mene bila veliko iznenađenje. Nisam htela da potenciram ovu priču, ali ovo traje već dve godine - navela je pevačica i otkrila da li je sa Harisom bilo nešto više od prijateljstva:

1/6 Vidi galeriju Nataša i Haris Džinović ukrstili glasove Foto: Printsceen Instagram

- Nismo proveli neki dug period zajedno. Upoznali smo se posle tog njegovog poziva. Pozvao me je na večeru i proveli smo zajedno neko vreme. Nisam mogla da znam kako će se naš odnos odvijati, ali upoznali smo se i popričali o svemu. Bila sam u strahu da ću izbaksuzirati sve to ukoliko otkrijem javno informaciju o našem viđanju.

Bitnje da njega imam intimno prijateljski u svom životu, nego da on meni pruži neku pomoć u karijeri. Više mi je značilo da ga zaista upoznam. Ne kajem se što sam to uradila, jer sam toliko lepih reči i saveta dobila od njega. Taj čovek je beskrajno duhovit i simpatičan, ima džentlmenske manire... Prijao mi je taj naš susret i nisam htela to da okrenem u lične svrhe - rekla je Nataša i otkrila da je nedavno Džinovićev pozdrav izostao.

Našao novu pa prestao da se javlja

Kako se spekuliše, Haris Džinović ima novu devojku sa kojom se nedavno pojavio na nastupu Vesne Zmijanac, a na kom je bila i njegova mlađa koleginica Nataša Alimpić.

1/6 Vidi galeriju Nataša Alimpić Foto: Nemanja Nikolić, Kurir, Printscreen/Yotube

- Tu sam bile to veče, pevala sam pre Vesne Zmijanac u tom restoranu. Došao je sa tom devojkom, videla sam ih, ali mi se nije javio. Ne znam zašto se nije javio jer smo se pre tog susreta videli nekoliko puta i bili u kontaktu. Nismo se posvađali, te ne postoji razlog zbog čega mi nismo u dobrom odnosu.

Nijednim postupkom ga nisam uvredila i doprinela tome da se ne javi i da se pravi kao da me ne poznaje. Ne krivim ga, možda ima emotivnu vezu zbog koje druženje sa mnom ne može da nastavi ili tu postoji neki veći razlog za koji mi nije rekao. Neshvatljivo mi je da se tako jedna dobra priča prekine, a da ja ne znam razlog. Ništa mi nije jasno.

- Bio mi je podrška i u poslovnom smislu, spremao me je za jedno takmičenje, govorio o tehnici pevanja... Palo je u vodu sve što mi je obećao. Bili smo pod dejstvom alkohola u tim trenucima, zabavljali smo se, možda je naše sastanke shvatio pogrešno. U potpunosti sam prihvatila njegove savete za karijeru, ali privatne stvari za koje me je on savetovao ne mogu u potpunosati da prihvatim, jer neko ko bi mene savetovao mora te savete primenjuje u svom životu.

Ne može da me savetuje i uči me nečemu, a da se ti predstavljaš i radiš drugačije, ispao je kontradiktoran. Ne znam šta je hteo da postigne. Ne ljutim se, ali mi je krivo što više nemam priliku da sedim u njegovom društvu i da provedem neko lepo vreme sa njim. Osakaćena sam za taj period koji bi mi još više doneo - rekla je ona za "Radio Svetski".