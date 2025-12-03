Slušaj vest

Svidelo se to nekome ili ne, činjenica je da je Tea Tairović trenutno jedna od najvećih zvezda na Balkanu, a i najvrednija.

Mnogi kažu da je ona zapravo pravi fenomen na estradnoj sceni, a da su te glasine tačne potvrdila je time što je u roku od 365 dana objavila 2 albuma sa po 10 pesama, koje su najslušanije na svim mogućim muzičkim platformama. I dok mnogi uživaju u onome što ona radi, cene i hvale njen rad i trud, postoje i oni koji iz nedovoljno dobrih razloga stalno udaraju na njen lik i delo. Tu spada mali broj njenih kolega i mali broj korisnika društvenih mreža.

Tea se ne bavi zlim jezicima, međutim, juče je u emisiji "Amidži šou" ipak imala šta da kaže. Ona je bila vidno raspoložena s obzirom da je u toku gostovanja prošlo tek 6 sati od objavljivanja drugog albuma za godinu dana, a na muzičkoj platformi jutjub je u tom trenutku imala preko milion i po pregleda, na hiljade lajkova i hiljade komentara. Na pitanje voditelja Ognjena Amidžića zašto ljudi imaju potrebu da je "pljuju", Tea je odgovorila:

1/6 Vidi galeriju Tea Tairović Aska 2 Foto: Privatna arhiva

- Meni uvek i zameraju i hvale me, i ne znam zašto je to tako, ali meni je bitno da ljudi koji dolaze na moje nastupe obožavaju ono što ja radim. To mi je dovoljno - kroz osmeh je rekla Tairovićeva, pa nastavila.

- Bilo bi mi baš ispod časti da se s nekim uplićem, svađam, ubeđujem. Zašto bih ja nekog ubeđivala da vredim ili ne vredim? Dela sve govore, pesme i brojke sve govore, i ako ja ne volim te brojke, ali tako je kako je. Žao mi je što to nekom smeta, puno vas ljubim - poručila je muzička zvezda.

1/11 Vidi galeriju HISTERIJA NA TAŠMAJDANU! Tea Tairović se pojavila na bini uz gromoglasan aplauz i VRIŠTANJE publike, ovom pesmom je započela noć! Foto: Petar Aleksić