Pevač Darko Lazić zarađuje dobro, a iako više ne radi aktivno svadbe kao nekada, objašnjava koliko para muzičari dobiju na veseljima kod bogatih domaćina. On je sada otvoreno pričao o ciframa.

Darko Lazić je pričao o životu i karijeri kod Bokija 13 u podkastu, a tom prilikom se dotakao i zarade. On tvrdi da bakšiš deli na ravne časte i da je to velika cifra na gomili, ali kada se podeli, pojedinac ne dobije puno.

- To kada se podeli na 15 pevača i nekoliko muzičara, dođe na dve, tri hiljade evra. Međutim, to kada se skupi na gomilu, bude 50.000, 60.000, 70.000 evra - priznao je Lazić.

Kako je rekao, zbog snimaka koji kruže mrežama, mnogi misle da ima mnogo para, ali to je sve iluzija interneta.

- Ljudi kada to gledaju na snimcima, misle: "Pogledaj kako se on razbija od para..." Kamo sreće da je to sve moje... - nastavio je Darko.

Kako folker kaže, kod njega je pravilo da se bakšiš deli na ravne časti i ne može da bude drugačije.

- U mom slučaju se sve deli na ravne časti. Više ne nastupam na svadbama, kao što sam ranije. Odradim poneku, ali jako retko. Svoju platu dobijaš kroz bakšiš, pa to samo tako izgleda. To se radi da bi se to videlo. Kažem, na primer, da koštam deset hiljada evra. Fiksno mi isplaćuje tih mojih deset hiljada tokom proslave kroz bakšiš. To se zove garancija - objasnio je pevač u podkastu "B-13".

Otkrio da je bio sa dve žene u isto vreme

Darko Lazić kaže da je imao mnogo žena i da je znao da za jedan nastup bude sa dve. Na pitanje Bokija 13 u čijem je podkastu i gostovao, kako se to organizuje i gde budu oni, Darko odgovara:

- Jedna bude pre nastupa, jedna posle. Nekad i dve posle. Nađemo se nekako - rekao je on.

Kako je Darko dodao, on nije onaj tip muškarca koji voli da vara, pa nikada devojku sa kojom je bio u ozbiljnoj vezi ili svoju ženu nije prevario. Ipak, dok je bio sam radio je svašta sa pripadnicama lepšeg pola.