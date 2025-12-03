Slušaj vest

Ana Sević koja je nedavno proslavila rođendan, podelila je na društvenim mrežama potresan snimak nastao neposredno nakon stravičnog udesa u Jevrejskoj ulici u Novom Sadu. Video je, kako kaže, zabeležen svega nekoliko minuta posle nesreće, dok je atmosfera još bila haotična i puna šoka.

Duboko potresena prizorima koje je videla, pevačica je odmah reagovala i nije štedela reči. U emotivnoj objavi izrazila je ogorčenje zbog nemara pojedinih učesnika u saobraćaju, ali i zabrinutost zbog sve češćih tragedija na našim putevima. Istakla je da se ovakve scene ne smeju posmatrati kao nešto „normalno“ i pozvala sve na veću odgovornost i oprez.

"Suditi ubici za ubistvo. Posle počinjenog ubistva lagano je odšetao do kola i uzeo jaknu i telefon. Ne pružajući pomoć lagano je otišao na drugu stranu!", napisala je Ana Sević na Instagramu.

Blokader usmrtio taksistu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su Andrija S. (25) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, a kako saznajemo — reč je o blokaderu iz Beograda, čemu svedoči fotografija koja se deli društvenim mrežama — a na kojoj se vidi da sedi u društvu možda i najpoznatijih blokadera — "roleks" braće Luke i Lazara Stojakovića.

Naime, kako su saopštili iz Policijske uprave Novi Sad, Andrija S. se tereti da je izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je, sinoć, u Jevrejskoj ulici, u Novom Sadu, poginuo taksista (53), dok su tri osobe teško, a jedna lakše povređena.