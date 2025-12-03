Slušaj vest

Pevačica Jasna Šćepanović je reagovala zbog kuće pokojne Esme Redžepove koja je potpuno uništena. Spomenula je i decu koju je usvojila pevačica i izvela ih na pravi put.

- Pitam se, gde su danas sva ona deca koju je Esma podigla kao svoju? Da li se iko seti da joj obiđe grob, kad već niko ne čuva kuću žene koja je hranila siročad i pomagala svima?!

- Zvuči okrutno, ali istina je jednostavna: Najlakše je voleti nekog dok je živ, i dok daje. Pravo poštovanje se vidi posle u brizi, u sećanju, u tome da se ne dozvoli da ono što je stvarala završi ovako - napisala je pevačica Jasna Šćepanović.

Esma Redžepova preminula je pre 9 godina, a njena kuća u Skoplju je napuštena i oronula.

1/5 Vidi galeriju Kuća Esme Redžepove u Skoplju Foto: Kurir

Ekipa Blica obišla je jednom prilikom plac na kom se nalazi vila u kojoj je Esma Redžepova provodila vreme.

Sve je zaraslo u šiblje, visoka trava je sa svih strana, pa je inače teško i doći do kuće.

U ušuškanom delu Skoplja danas se nalazi usamljena i opustošena kuća, okružena korovom.

- Lusteri sa plafona su iščupani, ne postoje prozori, ne postoje vrata... Kuća se bukvalno raspada. To je trebalo da bude muzej. Čak je i grob u lošem stanju. Nakon Esmine smrti, pre 7 godina, ona je ostavila dva testamenta u kojima lepo piše sve, da svu njenu imovinu poklanja državi, ministarstvu za kulturu i da to treba da bude muzej u kojem će se skupljati svi koji mogu da vide šta je sve urađeno za sve ove godine. Autorska prava su namenjena meni, a njeni rođaci, tačnije unuci od sestre i brata se bune i ta dva testamenta osporavaju. Ovim putem želim da kažem celoj javnosti da se suzdrže svih komentara u kojima okrivljuju nas, kao decu, da mi nismo napravili ništa za Esmu, za njen grob... To nije tačno i ja moram da kažem da svi mi, koji smo bili u toj školi, smo strašno povređeni što se ovo dešava od strane ministarstva kulture. Ja se nadam da će jednog dana da će muzej da se otvori, da možemo tamo da imamo našu školu - rekla je za emisiju "Blic dan" urednica portala Večer.mk.

"Ostavila je dva testamenta"

Simeon Atanasov, jedan od brojne dece koje je Esma odgajala, oglasio se jednom prilikom iz inostranstva gde trenutno živi. On je otkrio svoju stranu priče.

- Nakon Esmine smrti, pre sedam godina, ona je ostavila dva testamenta u kojima lepo piše sve, da svu njenu imovinu poklanja državi, ministarstvu za kulturu i da to treba da bude muzej u kojem će se skupljati svi koji mogu da vide šta je sve urađeno za sve ove godine. Autorska prava su namenjena meni, a njeni rođaci, tačnije unuci od sestre i brata se bune i ta dva testamenta osporavaju. Ovim putem želim da kažem celoj javnosti da se suzdrže svih komentara u kojima okrivljuju nas, kao decu, da mi nismo napravili ništa za Esmu, za njen grob... To nije tačno i ja moram da kažem da svi mi, koji smo bili u toj školi, smo strašno povređeni što se ovo dešava od strane ministarstva kulture. Ja se nadam da će jednog dana da će muzej da se otvori, da možemo tamo da imamo našu školu, pre svega, da možemo da prenesmo svo ovo naše znanje koje smo stekli i koje smo naučili od Esme i Steve Teodosijevskog. Iako nije bila naša biološka majka, pružila nam je. Kad god smo išli u školu pravila nam je sendviče ili neko voće. Uvek je brinula da imamo nešto da se pojede - rekao je Simeon jednom prilikom za Blic.