Sale Tropiko, progovorio je o odnosu njegove bivše žene Jovane Pajić sa koleginicom Marijom Šerifović.

Pevač je gostovao u "Amidži šou", pa je u jednom segmentu emisije odgovarao na pitanja, a jedno od njih ticalo se odnosa njegove bivše i Marije Šerifović.

Da li smatraš da je Marija zaslužena za uspeh Jovane Pajić?

- Mislim da je za njen uspeh zaslužna samo ona i srećan sam i ponosan sam na nju za ono što ona nosi, njeno ime i sve ostalo. Ne smeta mi ništa sve dokle god smo mi srećni, meni je drago da je Jovana pronašla svoj put i pravac, što se pokazuje sada - rekao je Sale Tropiko.

Pogledajte kako vreme provode Marija Šerifović i Jovana Pajić Foto: Paparazzo lov Printscreen

Nisu se još razveli

Inače, u istoj emisiji Sale Tropiko je otkrio da se još zvanično nije razveo od Jovane Pajić.

Iako je svako krenuo svojim putem i Sale Tropiko trenutno uživa u ljubavi sa novom devojkom, otkrio je da on i Jovana Pajić još nisu potpisali papire za razvod.

puls clean.01_26_53_00.Still007.jpg
Foto: Kurir Televizija

Kurir.rs

