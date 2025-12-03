Slušaj vest

Voditeljka Nikolina Pišek ne krije da priželjkuje da upozna partnera, pa je odlučila da svoju sreću okuša i na sajtu za upoznavanje. Otvorila je profil, ali se, kako kaže, ne predstavlja odmah – već tek onda kada proceni da sa nekim može da uspostavi normalnu i iskrenu komunikaciju.

Foto: Printskrin/Instagram

U jednoj emisiji Nikolina je otvoreno ispričala da je, posle mnogo razmišljanja, ipak rešila da da šansu virtuelnom svetu, jer joj užurbani tempo života ne ostavlja dovoljno prostora za tradicionalna upoznavanja. Dodala je i da se iznenadila koliko ljudi na takvim platformama zapravo traži ozbiljan odnos, ali da i dalje bira da bude oprezna i da se vodi intuicijom.

Kako ističe, važno joj je da pored sebe ima nekoga ko će razumeti njenu dinamiku, podržati je i biti emotivno zreo – a ako se to desi preko interneta, smatra da u tome nema ničega lošeg.

- Probala sam tu famoznu aplikaciju i nisam tamo imenom i prezimenom. Postojim bez glave tamo. Prvo ispitam situacije gde mi se neko čini eventualno podoban, pa onda krenem u neku laganu komunikaciju - otkrila je Pišek.

Kako kaže, ona je čak i odlučila da se nađe na sastanak sa jednim čovekom, koji joj je na susretu izneo šok informacije.

- Ako mislim da imam adekvatnog sagovornika onda se predstavim, e onda on ili: A - pobegne glavom bez obzira, ili B - ohrabri se i dođe na dejt pa mi kaže da je oženjen. Znaju da kažu: "Ma znaš šta, ja sam onako malo oženjen, nisam jako. Pa ako ti to ne smeta...". Naravno da mu kažem da ne želim ništa sa oženjenim - rekla je ona u podkastu Bez pardona s Idom.

Nakon smrti supruga prošla kroz pakao

Podsetimo, Nikolina Pišek prošla je kroz pakao nakon što je njen suprug Vidoje Ristović iznenada umro nakon čega je počela njena borba oko imovine sa svekrom Mišom Grofom.

Nikolina Pišek je sada ispričala sa čime se sve suočavala nakon što je ostala udovica.

- Vreme ne leči, ali vreme otupi. Suočila sam se sa stravičnim napadima suprugove porodice, sa užasnom mržnjom sa gubitkom svega što sam imala od nekakvih finansijskih resursa i sa detetom koje je definitivno trebalo da pružiti podršku i na neki način je osnažiti da ona prođe kroz taj period kolko tolko netaknuta. Ja mislim da se sa svojom tugom nisam još suočila na pravi način i ne znam kada će se to dogoditi, verovatno kada se moja situacija u potpunosti smiri i neutralizuje i kada nećemo morati biti u borbenoj pripravnosti u kojoj sam i dalje. Ne osećam ni ljutnju, ni bes, osećam zapravo samo i najveću tugu naspram mog deteta koje to nije zaslužilo. Pa preživiš zato što nemaš izbora, preživiš ako se ne ubiješ. Ako odlučiš živeti onda ćeš preživeti - rekla je sa suzama u očima voditeljka u podkastu "Mame kod Lane".

Naime, posle smrti svog supruga Vidoja Ristovića, Nikolina Pišek našla se na sudu sa svekrom Mišom Grofom sa kojim je u sukobu oko imovine.

Nikolina je pre nekoliko meseci pokušala da uđe u stan na Vračaru, ali bezuspešno, te je najavila da će sledeći put doći sa policijom. Miša Grof je tad otkrio šta se dešava.- Trebalo je da dođe, mi smo spremili i ručak i doček i sve, ali je nema. Nismo se čuli, nisam se čuo dve godine što bih sada. Advokati kažu da ne znaju ništa o tom slučaju i rešenju koje ona pominje, niko nije ni javio da će doći. Pa ja najviše na svetu želim da vidim to dete, nisam je video dve godine. Mene dete interesuje, nikakvi ratovi - kazao je.