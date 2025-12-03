Slušaj vest

Zlata Petrović se u studiju kod Cece Ražnatović pojavila u elegantnom kombinezonu koji je odmah privukao pažnju. Tokom emisije, Ceca je njoj i Vanesi Šokčić postavila neobično pitanje – da li su ikada bile na nekom događaju bez donjeg veša. Zlata je iznenadila sve svojim iskrenim i duhovitim odgovorom, pokazavši da zna kako da opušteno i bez ustezanja komentariše ovakve situacije.

Gostovanje je proteklo u opuštenoj i šaljivoj atmosferi, a publika je posebno reagovala na Zlatin odgovor, što je dodatno pokazalo njen šarm i spontanost.

- Ja sam upravo sada kod tebe bez veša. Ozbiljno ti kažem - rekla je Zlata, čiji je razvod ovih dana ponovo aktuelan tema.

Ceca se nasmejala, pa poručila koleginici da je kod nje sigurna.

- Ovo ti kažem zato što, ne mogu sad detalje da ti ispričam... Stvarno majke mi, nemam veš imam nešto drugo što malo zateže stomak da budem i ja riba, evo sad sam otkrila o čemu se radi - rekla je Zlata.

Dok je govorila slučajno je zakačila dekolte i otkrila deo grudi, što je nasmejalo sve u studiju.

Bila ljubavnica Mirku Kodiću

Podsetimo, Mirko je ovo priznao, te naveo da je ona kasnije postala dobra prijateljica sa njegovom ženom.

- Ja sam bio u društvu glumica, stjuardesa, nije lako to izbegavati, ali nije lako ni sačuvati brak. Neke su otišle, došlo je do razvoda zbog neke druge i tako - rekao je tada Mirko i otkrio da je imao ljubavnice.

- Imao sam, neću da imenujem, ali eto pozdraviću Zlatu Petrović. Ona je sada prijateljica moje supruge. Ona je faca, voli moju suprugu Silviju, Gocu Božinovsku i Vanesu Šokčić. Ona je takav lik, kada sam imao nesrećan slučaj sa nogom ona je prva došla kod mene kući, donela dve torbe voća i povrća i stavila 500 evra na sto. Ja kažem imam pare, ne treba, ona mi kaže neka neka se nađe. Ona se zeza sa mojom ženom, Zlata je normalan lik, nije budala, a imao sam i budale koje sam odbacio iz svog života. One su bile sa mnom samo da se hvale da su bile sa mnom.

- To je trajalo osam devet meseci i to je to. Ljubav dok traje, ja sam živeo i živim u braku dok volim. Živim u braku dok volim. Moju suprugu Silviju najviše volim. Sa Jasnom sam ostao dobar. Prva supruga Ljilja sada živi u Francuskoj, sa njom sam takođe dobar, imam sina Vladimira sa njom, to nas veže. Mi smo normalni i treba da funkcionišemo. Kod ovih mladih to ne pije vodu i tu je greška, ti moraš da imaš na okupu, ja sam jednom slavio rođendan i okupio sam sve žene i decu i na čelu stola - Mirko Kodić.“