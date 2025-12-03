IMA STAN OD 200.000 €, A SAD PAZARILA NOVI OD 500.000 €: Sanja Stanković kupila nekretninu na Beogradu na vodi
Sanja Stanković, bivša zadrugarka i voditeljka koja je bila u emotivnoj vezi sa Jovanom Tomić Matorom, pohvalila se da je kupila novu nekretninu.
Odabrala je stan u jednom od najelitnijih naselja, Beograd na vodi, gde žive mnoge poznate face.
Inače, ovo je njena druga nekretnina, zbog čega je istakla da je srećna i ponosna.
- Dugo sam sanjala o ovom danu… Nekad kroz suze, nekad kroz strah, a nekad kroz tihe molitve da mi se ipak desi. I desilo se. Druga nekretnina i to baš ovde - navela je Sanja Stanković.
- Ovo je više od sna. Ovo je moja borba, moja upornost i sva podrška koju sam godinama imala iza sebe, a to je moja mama. Najveća hvala ide mojoj mami. Bez nje ne bih stigla ovde gde jesam i ne bih imala ono što imam danas. Hvala joj na još jednom ostvarenom snu - napisala je Sanja Stanković koja se snimala u radničkom odelu, a na šlemu je napisano "Beograd na vodi".
Podsetimo, kako se pisalo prošle godine, Sanja Stanković je tada kupila stan na Vračaru, a za njega je iskeširala čak 200.000 evra.
Kako je istakla, ona je stan jednim delom kupila od novca koji je zaradila u rijaliti programu, a drugi deo para joj je dala majka Branka.
- Stan je na Lekinom brdu, opština Vračar. Imala sam sreće, ugovor sam potpisala pre nego što su skočile cene, tako da sam prošla i više nego jeftino. Sada je cena kvadrata 3.000 evra, a ja sam dosta manje platila. Dosta sam uložila u sam stan, vodila sam računa o svakom detalju, jer ću tu provediti dosta vremena, pa mi je važno da mogu da se opustim i uživam - rekla je ona.
- Radovi su kasnili sedam meseci, imala sam puno poteškoća i muka sa radovima. Pukla mi je cev u stanu, morali smo da saniramo kvar, pošto je plafon sa jedne strane bio skroz mokar. Zatim su mi na Veliki petak ukrali televizor, mnogo toga se lošeg se desilo, ali posle kiše dođe Sunce - priznala je tada bivša zadrugarka Sanja Stanković.