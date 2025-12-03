Slušaj vest

Sanja Stanković, bivša zadrugarka i voditeljka koja je bila u emotivnoj vezi sa Jovanom Tomić Matorom, pohvalila se da je kupila novu nekretninu.

Odabrala je stan u jednom od najelitnijih naselja, Beograd na vodi, gde žive mnoge poznate face.

Inače, ovo je njena druga nekretnina, zbog čega je istakla da je srećna i ponosna.

- Dugo sam sanjala o ovom danu… Nekad kroz suze, nekad kroz strah, a nekad kroz tihe molitve da mi se ipak desi. I desilo se. Druga nekretnina i to baš ovde - navela je Sanja Stanković.

- Ovo je više od sna. Ovo je moja borba, moja upornost i sva podrška koju sam godinama imala iza sebe, a to je moja mama. Najveća hvala ide mojoj mami. Bez nje ne bih stigla ovde gde jesam i ne bih imala ono što imam danas. Hvala joj na još jednom ostvarenom snu - napisala je Sanja Stanković koja se snimala u radničkom odelu, a na šlemu je napisano "Beograd na vodi".

1/5 Vidi galeriju Sanja Stanković, nakon završene rijaliti karijere, počela je da radi kao voditeljka na Red televiziji, a njena popularnost na društvenim mrežama samo je rasla. Foto: Printscreen/Instagram, Kurir Televizija

Podsetimo, kako se pisalo prošle godine, Sanja Stanković je tada kupila stan na Vračaru, a za njega je iskeširala čak 200.000 evra.

Kako je istakla, ona je stan jednim delom kupila od novca koji je zaradila u rijaliti programu, a drugi deo para joj je dala majka Branka.

- Stan je na Lekinom brdu, opština Vračar. Imala sam sreće, ugovor sam potpisala pre nego što su skočile cene, tako da sam prošla i više nego jeftino. Sada je cena kvadrata 3.000 evra, a ja sam dosta manje platila. Dosta sam uložila u sam stan, vodila sam računa o svakom detalju, jer ću tu provediti dosta vremena, pa mi je važno da mogu da se opustim i uživam - rekla je ona.