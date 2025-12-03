Slušaj vest

Saša Matić poznat je kao čovek koji ima veliki krug prijatelja kako na estradi, tako i van nje, ali ipak, jedna koleginica mu je posebno draga srcu.

U pitanju je Edita Aradinović, a Saša je za emisiju "Ekskluzivno" istakao da je ona zaista veliki drug.

- Mi smo odrasli na Karaburmi, dosta godina se poznajemo, ona mene ozbiljno dobro oseća, poštuje i voli. Ona je jedan pravi prijatelj i drug, ništa joj nije teško, kao ni Milici Pavlović, ona bi za mene pešice došla za Novi Sad, ili gde god treba - rekao je Matić.

Edita je takođe za istu emisiju otkrila da se Saši dugo divila, a kada je dobila priliku da sa njim snimi pesmu bila je veoma uzbuđena.

Saša Matić

- Mi smo iz istog kraja, kao klinka sam ga često sretala pre škole, posle škole, obožavala sam njegove pesme. I onda sam dobila priliku da ga posle par godina upoznam i da snimim duet sa njim, ja sam tad bila uzbuđena kao i svaki put kad radim sa nekim mnogo dragim - navela je Edita.

