Petar Mitić i Ivana Pavković važe za skladan par na estradnoj sceni. I ako se dosta pisalo o njihovom braku, oni, uprkos svim izazovima i dalje čuvaju svoj odnos.

Međutim, u emisiji "Amidži šou" bio je jedan segment gde je bračni par odgovarao na pitanja, a ticala su se njihovog odnosa.

Igrali su igricu "Ko bi pre", a prvo pitanje bilo je: "Ko bi pre prevario partnera?"

Petar Mitić je podigao tablicu "JA", dok je Ivana podigla "ON".

- Neko nepisano pravilo - rekla je Ivana Pavković, a onda je Petar Mitić objasnio zašto je dao taj odgovor.

- Zato što moram da budem žrtva ovog braka i da budem džentlmen. Da kažem da je moja supruga velika domaćica, da je jako patrijarhalna, da je jako fina, da me mnogo voli i da me možda više voli nego ja nju - istakao je pevač, a njegov odgovor šokirao je sve.

- Ovo je baš glupo što si rekao - reagovala je na to Ivana Pavković.

- Ovo nije trebalo... - rekla je Luna Đogani.

- Pokušavam samo nekako da te branim, da se izvučemo - rekao je na to Petar Mitić.

"Koleginica je htela da mi uništi brak"

Inače, Ivana Pavković je zaprepastila priznanjem da je koleginica htela da joj uništi brak.

- Otkrij ime koleginice za koju si izjavila da je htela da ti uništi brak - glasilo je Ognjenovo pitanje, a ona je izabrala da jede umesto da odgovori.

- Daj da jedem... Da, bila je jedna koleginica koja me je navukla na neku priču, navukla me je da se on zaljubio i tako neke priče, to je bilo baš davno. Ne bih da pominjem njeno ime, ne bih da produbljujem tu temu - rekla je Ivana Pavković.