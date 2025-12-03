Slušaj vest

Rođeni brat pevača Ljube Aličića, Osman Aličić, preminuo je u 65 godini. Sahrana je već obavljena na Muslimanskom groblju u Šapcu, u krugu porodice i najbližih prijatelja.

Osman je preminuo 27. novembra, a dva dana kasnije ispraćen je na večni počinak.

Iza sebe je ostavio suprugu Selmu, četvoricu sinova Dejana, Zejnila, Danijela i Mišu i ćerku Aleksandru.

Sa porodicom je živeo u Šapcu gde je i sahranjen.

Pevač Ljuba Aličić utučen je od tuge za rođenim bratom koga danas oplakuje mnogobrojna rodbina.

