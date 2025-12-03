Osman je preminuo 27. novembra, a dva dana kasnije ispraćen je na večni počinak.
UMRO ROĐENI BRAT LJUBE ALIČIĆA: Iza sebe ostavio suprugu i petoro dece, porodica neutešna danima
Rođeni brat pevača Ljube Aličića, Osman Aličić, preminuo je u 65 godini. Sahrana je već obavljena na Muslimanskom groblju u Šapcu, u krugu porodice i najbližih prijatelja.
Osman je preminuo 27. novembra, a dva dana kasnije ispraćen je na večni počinak.
Iza sebe je ostavio suprugu Selmu, četvoricu sinova Dejana, Zejnila, Danijela i Mišu i ćerku Aleksandru.
Foto: Printscreen Premijera vikend specijal
Sa porodicom je živeo u Šapcu gde je i sahranjen.
Pevač Ljuba Aličić utučen je od tuge za rođenim bratom koga danas oplakuje mnogobrojna rodbina.
Kurir.rs/ Telegraf.rs
