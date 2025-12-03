HRABRE SREĆA PRATI! Daniel otkrio: Ti dani su bili teški, puni straha… VIDEO
Popularni pevač Daniel Trenčovski nedavno je predstavio spot za pesmu koja se zove „Jači nego ikad“.
Ova pesma jeste vesela, ali je inspirana tragedijom koja je uzdrmala ovog Makedonca. Naime, njemu je prijatelj imao saobraćajnu nezgodu, koja je mogla da bude i fatalna.
– Pre nekoliko meseci moj blizak prijatelj doživeo je strašan udes… jedva je preživeo. Ti dani su bili teški, puni straha, ali i zahvalnosti što je ostao živ. Nekoliko nedelja kasnije, sanjao sam pesmu. Probudio sam se s melodijom i rečima koje su mi odzvanjale u glavi, i za samo par dana napisao sam celu pesmu. Znao sam tačno kako i šta treba da bude, kao da mi je neko odozgo poslao poruku. Pesma „Jači nego ikad“ je više od muzike za mene. U njoj je priča o borbi, o zahvalnosti, o veri da posle svega što nas slomi možemo da ustanemo još snažniji – otkrio je Daniel nedavno za medije i tada dodao:
– Ova pesma je posebna, iskrena i lična. Napisana iz srca, sa porukom da ma šta da nam se dogodi u životu, uvek možemo da se vratimo jači nego ikad.
Za kratko vreme ova pesma je osvojila simpatije publike, a spot ove numere ima više od dva miliona pregleda na Jutjubu.
– Hrabre sreća prati! Hvala ljudi na 2 M – zahvalio se Daniel svojoj publici.