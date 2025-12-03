– Pre nekoliko meseci moj blizak prijatelj doživeo je strašan udes… jedva je preživeo. Ti dani su bili teški, puni straha, ali i zahvalnosti što je ostao živ. Nekoliko nedelja kasnije, sanjao sam pesmu. Probudio sam se s melodijom i rečima koje su mi odzvanjale u glavi, i za samo par dana napisao sam celu pesmu. Znao sam tačno kako i šta treba da bude, kao da mi je neko odozgo poslao poruku. Pesma „Jači nego ikad“ je više od muzike za mene. U njoj je priča o borbi, o zahvalnosti, o veri da posle svega što nas slomi možemo da ustanemo još snažniji – otkrio je Daniel nedavno za medije i tada dodao: