Slušaj vest

Rođeni brat pevača Ljube Aličića, Osman Aličić, preminuo je u 65. godini. Sahrana je već obavljena na Muslimanskom groblju u Šapcu, u krugu porodice i najbližih prijatelja. Osman je preminuo 27. novembra, a dva dana kasnije ispraćen je na večni počinak.

Nakon što se vest pojavila u javnost, Ljuba je otkrio u kakvim je odnosima bio sa Osmanom.

- Teško je, normalno, kao i svakom čoveku, pogotovo brat kad mu umre... Ali, šta ćeš?

Ljuba je kratko prokomentarisao u kakvom su odnosu bili:

- Kako ne, u odličnim smo odnosima bili - kaže pevač pa priznaje da će brata pamtiti po lepom sećanju:

1/5 Vidi galeriju Ljuba Aličić Foto: Kurir, Printscreen, Damir Dervišagić

- Ostaće u mnogo lepom i dobrom, kako može brat da bude već...

Aličić je rekao da je njegov brat bio bolestan, ali da ga je obilazio.

Podsetimo, Osman je iza sebe ostavio suprugu Selmu, četvoricu sinova Dejana, Zejnila, Danijela i Mišu i ćerku Aleksandru.

Sa porodicom je živeo u Šapcu gde je i sahranjen.