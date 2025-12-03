Slušaj vest

Pevačica Teodora Toković, jedna od najtraženijih klupskih izvođačica poslednjih godina, objavila je novi singl pod nazivom „Rođena pod suncem“. Pesmu potpisuje Vuk Matić, dok je spot, sniman u izraženom retro stilu, režirao Vedad Jašarević.

Teodora ne krije oduševljenje novom numerom, koju opisuje kao brzu baladu sa snažnom emocijom i porukom u kojoj će se mnoge žene pronaći.

– „Pesma je brza balada, a trubačima i takav tekst ima da će se svaka žena pronaći u njoj! Takođe može da se shvati na više načina. Mene je lično najviše kupio stih: ‘a ja ne dam da mi sude ove nakaze iz mraka...’ To oslikava današnje vreme, ljude koji nas razapinju zbog svojih ličnih frustracija, a toga je sve više. Ja sam došla u životnu dob kada više nikome ne dam da mi sudi! I još da spomenem spot, koji je urađen u retro fazonu i to baš oslikava moju ličnost“ – kaže pevačica.

Video-spot posebno ističe Teodorinu estetiku i energiju, a retro vizuelni identitet dodatno naglašava emotivnu snagu pesme, koja, prema prvim reakcijama publike, ima sve predispozicije da postane klupski hit.

Teodora Toković je popularnost stekla kroz učešće u muzičkom takmičenju „Zvezde Granda“, gde je u 17. sezoni osvojila prvo mesto po glasovima žirija. Nakon toga njena karijera krenula je uzlaznom putanjom, a zahvaljujući moćnom vokalu i harizmi, već godinama važi za jednu od najangažovanijih pevačica na nastupima širom Srbije i regiona.

Novi singl „Rođena pod suncem“ još jednom potvrđuje njen prepoznatljiv stil – spoj emotivnog naboja, snažne poruke i moderne produkcije, što je čini jednom od najperspektivnijih mladih zvezda domaće muzičke scene.