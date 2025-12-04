Slušaj vest

Nekadašnji par iz snova Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger na pragu je okončanja svog devetogodišnjeg braka.

Kako prenose nemački mediji, uskoro bivši partneri ne žele da se sretnu na suđenju, pa su preko advokata tražili da se brakorazvodni proces maksimalno ubrza kako bi i formalno nastavili svoje živote i krenuli svako svojim putem.

Svako na svoju stranu

- Tačno je da je Ana podnela zahtev za razvod braka pre nekoliko dana Opštinskom sudu u Minhenu, i to odeljenju za porodične sporove. I ona i Bastijan su svojim advokatima poručili da ne žele da se vide na suđenju na kome će i zvanično biti razvedeni. Takođe su oboje zamolili svoje advokate da se potrude da se sve završi u što bržem roku. Bastijan nije pravio pitanje oko imovine, a u Palma de Majorki, gde Ana i živi s njihovim sinovima, podnela je tužbu za izdržavanje dece. Ivanovićevoj je ovaj period bio jako mučan i želi da sve ovo bude iza nje i da nastavi dalje. Ona u poslednje vreme često putuje po svetu, a dosta vremena provodi i u svom rodnom Beogradu, gde izlazi s prijateljima. Svi oni su joj bili velika podrška u prethodnom teškom periodu. Za razliku od nje, Bastijan se uopšte nije previše uzrujao povodom svega, on uživa sa svojom novom partnerkom, a Anu izbegava da sretne po svaku cenu - zaključio je izvor za Bild.

Švajnštajgerova afera navodno je počela 2024. godine. Bild je početkom juna 2025. prvi put izvestio o krahu braka Bastijana Švajnštajgera i Ane Ivanović. Tada su se pojavile prve fotografije Švajnštajgera s njegovom novom devojkom. Njih dvoje su se ljubili na javnoj plaži na Majorki, a te fotografije su obišle svet. Žena koja je tada viđena s njim je iz Bugarske i ima dva sina, a njih dvoje upoznali su se u školi koju pohađaju i Bastijanovi sinovi.

Vanbračna afera navodno je trajala još od leta 2024. Nedavno su njih dvoje proveli zajedničke ljubavne dane na odmoru u Grčkoj.

Dana 22. jula 2025. Ivanovićeva je navela preljubu kao razlog razvoda. Preko svog advokata, uz objašnjenje da između nje i njenog još uvek zakonitog supruga postoje "nepremostive razlike".

Ljubavna bajka, koja je dirnula mnoge, sada dobija kraj koji niko nije očekivao.

Podsetimo, Ana je nedavno boravila u Beogradu, gde se provodila i sa svojim starim prijateljem Novakom Đokovićem, i to prvi put posle jedne decenije. Ona je došla u poznati lokal sa svojim društvom, a dva sata kasnije u njemu se sam pojavio i naš najbolji teniser svih vremena. Njih dvoje su cele večeri igrali zajedno, smejali se, pričali i bez sumnje se dobro provodili, u šta su se uverili i gosti za drugim stolovima, čiju su pažnju svakako privlačili.

Za dobru atmosferu bio je zadužen Stevan Anđelković, koji je gostima pevao i strane i domaće hitove, Nole i Ana su bili sve vreme na nogama, a žurka je trajala do kasno u noć.

Nekad je sve bilo idila

Podsetimo, prošlog leta Kurir je bio na Majorki, najvećem ostrvu u Španiji, gde par ima velelepnu vilu i gde su provodili najviše zajedničkog vremena. Tu vilu je i pre braka posedovala Ana Ivanović, nekadašnji broj jedan u tenisu, ali ju je par zajednički renovirao.

Bivši teniserka i fudbaler porodično gnezdo na Balearima svili su u jednom od najluksuznijih rezidencijalnih španskih naselja - Son Vidi.

Nalazi se na 15 minuta vožnje od glavnog grada Palme i poznat je kao Beverli Hils Majorke.

