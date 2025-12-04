KSENIJA PAJČIN TAJNU PONELA U GROB! Zbog njega je pevačica POBEGLA U GRČKU! Evo šta joj je uradio zaljubljeni moćnik
Pokojna Ksenija Pajčin 2000. godine snimila je ceo album koji nikad nije ugledao svetlost dana, i to sve zbog tadašnjeg glavnog urednika jedne izdavačke kuće koji je bio ludački zaljubljen u nju, a s kojim ona nije želela ništa više od poslovne saradnje.
Kako je Kurir tada saznao od dobro obaveštenog izvora, koji je upućen u ovaj slučaj od pre više od dve decenije, Ksenija je mnogo nade ulagala u projekat, s kojim bi se popela na sam estradni vrh, ali je zbog jednog čoveka njen CD zabranjen.
- Pokojna Ksenija je odmah nakon NATO bombardovanja naše zemlje snimila album, koji je za ono vreme bio nešto totalno novo. Ona je pregovarala o njegovom izdavanju sa svim tadašnjim izdavačkim kućama, pa je tako došla i do urednika jedne od najuspešnijih (ime i prezime poznati redakciji, prim. aut.). Taj čovek je bio ludački zaljubljen u Kseniju, koja je tada bila jedna od najatraktivnijih pevačica na našoj sceni. On je na sve načine pokušavao da je osvoji, ali ona uopšte nije bila zainteresovana za njega. Kad ga je odbila i jasno mu stavila do znanja da s njim ne želi ništa, bio je vrlo besan, pa je rešio da joj se osveti. Pošto je bio uticajan, imao je dobre kontakte s tadašnjom vlašću i povukao je sve veze koje je imao s produkcijom i producentima koji su stajali iza tog albuma i on je zabranjen. Kako je Ksenija tada govorila prijateljima, stavljen je u fioku. Njoj je to teško palo, pa je ubrzo pobegla u Grčku. Jedan od razloga je bio i taj da se skloni od tog čoveka i njegovih pretnji. Bilo bi divno kad bi neko posthumno objavio te pesme u Ksenijinu čast - završava naš izvor.
Inače, da je Pajčinova snimila album koji nikad nije objavljen, svojevremeno je potvrdila i sama pokojna pevačica, ali tada nije otkrila zbog čega se to desilo.
- Karijeru sam počela u grupi Dak. Dosad sam objavila albume "Too Hot To Handle", "Sviđa mi se on", jedan je ostao u fioci zbog firme koja je stajala iza njega, "Extreme", "Sigurna" i "The best of". Trenutno radim, napisala sam dve ekstra pesme i uzimam još nekoliko - ispričala je tada Ksenija.
Podsetimo, i u njenoj biografiji dostupnoj na internetu navodi se da je Ksenija od ružnih događanja u Srbiji i privatnih problema pobegla u Grčku, gde ju je dočekao porodični prijatelj, košarkaški menadžer Vasilis.
Ona je u Grčkoj dve godine igrala u diskotekama, gde je važila za jednu od najomiljenijih plesačica. Istovremeno, radila je i kao koreograf i šoumen na grčkoj televiziji Alfa.
Njen život prekinut je 16. marta 2010. godine, kad ju je ubio dečko Filip Kapisoda, a onda presudio i sebi.