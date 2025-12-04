- Pokojna Ksenija je odmah nakon NATO bombardovanja naše zemlje snimila album, koji je za ono vreme bio nešto totalno novo. Ona je pregovarala o njegovom izdavanju sa svim tadašnjim izdavačkim kućama, pa je tako došla i do urednika jedne od najuspešnijih (ime i prezime poznati redakciji, prim. aut.). Taj čovek je bio ludački zaljubljen u Kseniju, koja je tada bila jedna od najatraktivnijih pevačica na našoj sceni. On je na sve načine pokušavao da je osvoji, ali ona uopšte nije bila zainteresovana za njega. Kad ga je odbila i jasno mu stavila do znanja da s njim ne želi ništa, bio je vrlo besan, pa je rešio da joj se osveti. Pošto je bio uticajan, imao je dobre kontakte s tadašnjom vlašću i povukao je sve veze koje je imao s produkcijom i producentima koji su stajali iza tog albuma i on je zabranjen. Kako je Ksenija tada govorila prijateljima, stavljen je u fioku. Njoj je to teško palo, pa je ubrzo pobegla u Grčku. Jedan od razloga je bio i taj da se skloni od tog čoveka i njegovih pretnji. Bilo bi divno kad bi neko posthumno objavio te pesme u Ksenijinu čast - završava naš izvor.