Petar Mitić prisetio se dana kada je umalo završio iza rešetaka, u svom rodnom gradu Vranju.

Gostujući u emisiji "Amidži šou", pevač je otrkio da je imao problema sa žandarmerijom zbog drona. On je hteo da nešto usnimi, međutim, čim je podigao dron u vazduh, stvorila su se uniformisana lica pa su ga odmah priveli:

- To je tačno, nije me hapsila ali jeste me privela žandarmerija i to zbog drona. Ja sam ljubitelj tehnike, nekada je smelo svuda da se snima dronom a sada ne sme, tačnije moraš imati dozvolu - objasnio je pevač i dodao:

- Bili su veoma ljubazni, desilo se u mom rodnom Vranju tako da sam imao protekcije, a i nisam bio bezobrazan.

Ivana Pavković i Petar Mitić snimili duet Foto: UNA CREATIVE CO

Podsetimo o razvodu Petra Mitića i Ivane Pavković dosta se spekulisalo u javnosti, a pevač je jednom prilikom prekinuo nagađanja.

Kurir.rs

Ivana Pavković i Petar Mitić u emisiji
Ivana Pavković i Petar Mitić
screenshot-13.jpg
Ivana Pavković i Petar Mitić