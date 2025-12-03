Slušaj vest

Tea Tairović i Luna Đogani su sinoć gostovale u emisiji "Amidži šou", a u jednom momentu su bile na ivici okršaja.

Tokom igre "Šta bi radije?" Luna je dobila pitanje čiji je odgovor uznemirio Teu.

- Luna, da li bi radije častila muziku sa 500 evra ili ih objavila na svoj Instagram? - pitao je voditelj Ognjen Amidžić.

- Pa objavila bih ih na Instagramu. Nisam ja taj tip. Volim da častim muziku, ali moj suprug Marko Miljković baš ume da pretera - rekla je Luna, a Tea je odreagovala.

- Minus pišemo odmah, ne ja nego svi muzičari - odbrusila je Tairevićeva, nakon čega je Luna smirila strasti.

- Tea, kad mi ti budeš pevala na uvce, sve bih ti dala, poslednje pare - rekla je Đoganijeva nakon čega je pevačica ustala i pružila joj ruku.

Suprug joj je velika podrška

Naime, pevačica i njen suprug se ne odvajaju jedno od drugog, a Tea je jednom prilikom rekla da joj je Ivan velika podrška.

- Ne kritikuje me, smatra me savršenom. Bitno mu je da sam dobro, da sam zdrava i to je sve. Trenutno nas je snašao neki virus, borimo se. Ceo tim je bolešljiv, ali svake godine je ista priča. Inače mi se dešava da imam jake upale posle nastupa, upravo zato što su energični. Nakon nedavnog nastupa u Igalu me je sve život bolelo, nisam mogla da se pomerim.

