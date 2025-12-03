Slušaj vest

Tea Tairović i Luna Đogani su sinoć gostovale u emisiji "Amidži šou", a u jednom momentu su bile na ivici okršaja.

Tokom igre "Šta bi radije?" Luna je dobila pitanje čiji je odgovor uznemirio Teu.

Luna Đogani Foto: Ana Paunković, Printscreen, Nemanja Nikolić

- Luna, da li bi radije častila muziku sa 500 evra ili ih objavila na svoj Instagram? - pitao je voditelj Ognjen Amidžić.

- Pa objavila bih ih na Instagramu. Nisam ja taj tip. Volim da častim muziku, ali moj suprug Marko Miljković baš ume da pretera - rekla je Luna, a Tea je odreagovala.

- Minus pišemo odmah, ne ja nego svi muzičari - odbrusila je Tairevićeva, nakon čega je Luna smirila strasti.

- Tea, kad mi ti budeš pevala na uvce, sve bih ti dala, poslednje pare - rekla je Đoganijeva nakon čega je pevačica ustala i pružila joj ruku.

Suprug joj je velika podrška

Tea Tairović sa suprugom na slavlje kod Matića Foto: Nemanja Nikolić

Naime, pevačica i njen suprug se ne odvajaju jedno od drugog, a Tea je jednom prilikom rekla da joj je Ivan velika podrška.

- Ne kritikuje me, smatra me savršenom. Bitno mu je da sam dobro, da sam zdrava i to je sve. Trenutno nas je snašao neki virus, borimo se. Ceo tim je bolešljiv, ali svake godine je ista priča. Inače mi se dešava da imam jake upale posle nastupa, upravo zato što su energični. Nakon nedavnog nastupa u Igalu me je sve život bolelo, nisam mogla da se pomerim.

Ne propustiteStars"BILO BI MI BAŠ ISPOD ČASTI DA SE SVAĐAM SA..." Tea Tairović odgovorila na sve uvrede na njen račun: Brojke sve govore!
Tea Tairović (1).jpeg
Stars"UMIRALA SAM I PISALA" Tea Tairović prvi put javno iznela detalje svađe sa suprugom, a u trenutku bola mu je posvetila pesmu koju svi znamo...
Tea Tairović
StarsTempirana bomba eksplodirala: Aska 2 je stigla! Tea Tairović još jednom pokazala kako se trud i rad isplate! (VIDEO)
Tea Tairović (1).jpeg
Stars"CECA I LUKAS DOLAZE U HOTEL S PET ZVEZDICA..." Naš poznati pevač otvoreno o estradnjacima: Tea Tairović za jedno veče uzme 20.000€...
tea tairovic, ceca raznatovic, aca lukas, djovani bajramovic

 Poslušajte zanimljivosti o estardnjacima:

STARS EP568 Izvor: kurir tv