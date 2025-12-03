Slušaj vest

Pevačica Ilda Šaulić, poznata po skromnosti i propagiranju porodičnih vrednosti, nedavno je govorila na temu prijateljstva i otkrila da u njenu kuću dolaze retki.

Prema njenim rečima, malo prijatelja je imala i u mladosti što se njenoj majci nije sviđalo.

Goca i Ilda Šaulić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Meni je moja majka zamerala dok sam bila mlađa što nemam mnogo prijatelja: "Jao Ilda, pa šta je to, imaš samo par nekih ljudi sa kojima se družiš", često mi je govorila, ali ja sam takva i tako je ostalo do danas - rekla je Ilda u jednoj emisiji.

"Suprug je prihvatio moje prijatelje"

To se, kako kaže, nije promenilo ni dan danas.

- Malo ljudi i danas dolazi u moju kuću. Ja sad imam supruga, a mnogo mi je bilo važno kod njega i uopšte u našem odnosu to što je veoma lepo prihvatio sve moje prijatelje i celo moje okruženje. To je ono što mi je bilo mnogo bitno, naravno i ja sam prihvatila njegove - otkrila je Ilda.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsNOVOGODIŠNJU JELKU PRETVORILA U EMOTIVNU GALERIJU USPOMENA Ilda Šaulić okitila porodični dom na nesvakidašnji našin, a tek da vidite luksuzni kamir (FOTO)
Ilda Šaulić
Stars"MORA DA ZNA, CENI I DA POŠTUJE KO JOJ JE BIO DEDA" Ilda Šaulić oduševila sve svojom izjavom, pa otkrila porodične detalje
Ilda Šaulić
StarsKREM DE LA KREM SE SJATIO U CENTRU BEOGRADA, A OVO JE RAZLOG! Sve oči uprte u Ildu Šaulić
Ilda Šaulić na otvaranju Grčke kraljice
Stars"NA ESTRADI MI JE BILO TEŠKO JER SAM ĆERKA ŠABANA ŠAULIĆA" Ilda u emisiji "Pusti brigu" otkrila: Bila sam nesvesna svojih postupaka, to je jedan surovi svet!
Ilda Šaulić

 Ilda i Goca Šaulić:

Ilda i Goca Šaulić Izvor: Kurir