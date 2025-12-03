Slušaj vest

Jedan od pobednika “Zvezda GrandaNermin Handžić doživeo je pre nekoliko dana neprijatnu situaciju u Turskoj.

Iako Istanbul sa Violetom Miljković i Draganom Taškovićem Tašketom posećuje skoro jednom mesečno, do sada nije imao nikakvih problema u gradu koji obožava.

Naime, dok je šetao ulicom, Nermina je zaustavila policija, a on kod sebe nije imao pasoš.

Jedan od pobednika "Zvezda Granda" Nermin Handžić doživeo je pre nekoliko dana neprijatnu situaciju u Turskoj

Pokušao je policajcima da objasni, ali je nakon razgovora morao da krene do prve policijske stanice, gde se nesporazum i rešio.

“Završio sam u policijskoj stanici u Instanbulu. Stvarno ne znam šta da radim sada. Nisam poneo svoj novi pasoš. Stavili su me u vozilo i sada me proveravaju” rekao je Nermin u videu koji je objavio na Instagramu.

Nakon razgovora prevezen je službenim automobilom policije u obližnju stanicu, a nakon provere ovoj neprijatnoj situaciji došao je kraj.

“Trenutno me vode u policiju. Nisam lagao da su me odvezli u policijsku stanicu zbog pasoša, ali nije nikakav problem, našli smo rešenje. Ne smem previše da snimam da me ne bi primetili, ovo je vozolo koje me je pokupilo. Da znate svi, nosite svoje pasoše sa sobom ili slikajte, mogu vam ozbiljan problem napraviti.”

Kurir.rs

"POČELI SMO ZAJEDNO DA ŽIVIMO, BOG ME JE POGLEDAO ŠTO SAM NJU UPOZNAO" Nermin Handžić i Viki Miljković emotivno za Kurir: "Čast mi je što su mi prepustili dete"