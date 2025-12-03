Slušaj vest

Da je Viki Miljković miljenica svih generacija publike odavno je to dokazala.

Njene pesme su hitovi već decenijama na svim kontinentima i među generacijama od 7 do 77 godina.

Tako se sada na društvenim mrežama pojavio video koji je nastao pre nekoliko godina, a gde trenutno najveća mlada regionalna zevezda Jakov Jozinović izvodi Violetinu pesmu “Crno na belo”.

1/5 Vidi galeriju Jakov Jozinović nekad i sad Foto: Printscrean, Danko Simunović

Video je napravio pravu pometnju na mrežama, dok je Jakov pesmu otpevao u pratnji prijateljice u piano verziji koja je oduševila publiku.

Kako je sve izgledalo, pogledajte u videu ispod:

Jakov Jozinović zapevao hit Viki Miljković i napravio lom na mrežama Izvor: instagram/viki_miljkovic

Kurir.rs

Nermin Hadžić priveden u Turskoj: