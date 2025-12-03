Stari snimak Jakova Jozinovića koji peva hit Viki Miljković “Crno na belo” u piano verziji ponovo je oduševio publiku i napravio pometnju na mrežama.
Jakov Jozinović zapevao hit Viki Miljković i napravio lom na mrežama VIDEO
Da je Viki Miljković miljenica svih generacija publike odavno je to dokazala.
Njene pesme su hitovi već decenijama na svim kontinentima i među generacijama od 7 do 77 godina.
Tako se sada na društvenim mrežama pojavio video koji je nastao pre nekoliko godina, a gde trenutno najveća mlada regionalna zevezda Jakov Jozinović izvodi Violetinu pesmu “Crno na belo”.
Jakov Jozinović nekad i sad Foto: Printscrean, Danko Simunović
Video je napravio pravu pometnju na mrežama, dok je Jakov pesmu otpevao u pratnji prijateljice u piano verziji koja je oduševila publiku.
Kako je sve izgledalo, pogledajte u videu ispod:
