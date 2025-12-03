Slušaj vest

Mlada pevačica Tea Bilanović nastupila je sinoć u Beogradu, a pred sam početak pomenula je nedavne detalje drame posle udesa koji je doživela i otkrila da je pobegla iz Urgentnog centra, ali odgovorila Ani Nikolić zbog Raletove pesme.

Tea je endavno objavila pesmu koju je radio Rale Ratković, a sada otkrila kako je zadovoljna, ali i kakv problem je imala na snimanju spota zbog hladnoće.

- Mnogo sam zadovoljna, čak i da nije nešto super prošla, a jeste, bila bih zadovoljna jer mnogo volim tu pesmu i prosto sma je iz ljubavi snimila.

- Bilo je 5 puta haldnije nego što je trenutno hladno... Prvo šta mi je prošlo kroz glavu kad sam dodirnula vodu nogom, pa sam pomislila "šta još može da se desi ovaj dan". Prvo je bio udes, pa posle udesa nisam htela da ostanem u bolnici jer sam po svaku cenu htela da snimam spot, bila sam sva ugruvana, tako sam snimala i plesala. Primila sam lekove za bolove, ali to u nekom momentu popusti. Pripremila sam se da će biti hladna voda, ali do te mere hladna voda, naravno nije produkcija kriva, jer je ispod bio beton.

O sudaru

Pevačica je otkrila da je ona kriva za udes, ali ispričala i da je pobegla iz Urgentnog centra posle udesa, jer je morala da snima spot.

- Ja sam kriva, jer sam bila zadnja u lančanom udesu. Ne znam šta se desilo, kad sam udarila glavnom, izgubila sam svest i ne znam šta se desilo - rekla je Tea, pa nastavila:

- Lekari su sumnjali da je blagi potres mozga, ali ja nisam htela da snimam, odbila sam da snimam glavu iz prostog razloga, da smo videli da mi je nešto osećala bih se još gore i morali bi da otkažemo spot. Osećala sam se dobro i nisam želela da uopšte dovedem to u pitanju, otkazivanje spota.

Zbog pesme "Pojas za spasavanje" je imala i mini dramu i to sa Anom Nikolić, čiji je demo ove pesme isplivao u javnosti posle objavljivanja zvanične, Teine verzije.

- Po meni se nije ništa desilo, izašla je pesma oficijalno moja i ko god je snimi posle mene ja to smatram kaverom. Neću da se ljutim, snimajte se ljudi, šerovaću vas. Da je demo izašao pre nego što je izašla moja pesma, smatrala bih da to nije u redu, ali ovako... Meni ona nije vikala to je moja pesma, smatram to kaverom. Baš mi nije to zasmetalo, smatram da su to dečije bolesti... Da me je negde isporozivala, onda bi mi smetalo, ali ovako..

O Raletu

- Sa Raletom smo dogovarali drugu pesmu i treba da odem u studio da čujem. Nismo pričali na tu temu.

- Ne nešto mnogo, sve to je bilo vezano usko za posao. Nije da se nešto družimo privatno i viđamo po kafama. Nije Ana Niakd bila tu, i nismo nikad pričali na tu temu, par puta je zvonio telefon, ali mislim da je tu žene ispoštovala.

Tea je, dok je pre nekoliko godina živela u Švedskoj, jedan period radila u automehaničarskoj radnji kako bi zaradila novac koji joj je bio preko potreban.

- Radila sam to u Švedskoj jedan kratki period života, akd nisam imala posao u svojoj struci, a račini moraju da se plaćaju. Nisam htela da sedim kod kuće skrštenih ruku, nego, ajde, da izvučem iz situacije najbolje što mogu. To mi je negde i zanimacija, volim automobile i tata mi od malena stalno sugeriše. Moj kolega je radio kao automehaničar, pa sam tako spojila. Malo me je naučio, ja dobijem platu za to i tako je bilo. To mi je u tom momentu bilo najbliže i najbrže.

Priznala je da i su joj kolege krale bakšiš na nstupu, a na pitanje o imenima, Tea je rekla:

- Dešavalo se ranije i to su teme o kojima nerado pričam. Mislim da to nije za ponos, i nepoštovanje kolega. Mnogo ružna osobina kod njih, ali ne bih otkrila imena.

