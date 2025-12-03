Slušaj vest

Mina Vrbaški nedavno je izrekla tvrdnje na račun produkcije zbog kojih se ubrzo žestoko pokajala, pa se dan nakon lude žurke javno izvinjavala, kako Velikom šefu, tako i učesnicima o koje se tada ogrešila.

Tada su čelnici ružičaste televizije zažmurili na jedno oko i Mini oprostili neistine koje je izreka na račun produkcije, međutim, rijaliti učesnica je sada ponovila istu grešku.

Tokom rasprave sa partnerom Borislavom Terzićem Terzom, kako bi ga degradirala i ponizila, ponovo se poslužila trikom, zbog kog je sada žestoko zažalila.

- Pričaj, slobodno pričaj. Šta si rekla sad? - ponavljao je Terza.

- Luka ti je uneo ko*ain da šmrčete vas dvojica ovde zajedno - rekla je Vrbaški.

- Snimite ovo! - poručio je Borislav.

Produkcija hitno reagovala!

Produkcija se oglasila saopštenjem u kojem se navodi kolika je novčana kazna za Minu, kao i zbog čega su se odlučili na istu.

Veliki šef oštro je reagovao i rešio da kazni Minu zbog kršenja osnovnog pravila rijalitija.

Odluka da se kazni Mina Vrbaški sa milion dinara doneta je zbog, kako se navodi u saopštenju, laži koje je rijaliti učesnica izrekla na račun produkcije.

