ZBOG OVOGA JE MINA VRBAŠKI DOBILA MILIONSKU KAZNU Ovo se nije desilo u istoriji rijalitija, evo šta je starleta uradila
Mina Vrbaški nedavno je izrekla tvrdnje na račun produkcije zbog kojih se ubrzo žestoko pokajala, pa se dan nakon lude žurke javno izvinjavala, kako Velikom šefu, tako i učesnicima o koje se tada ogrešila.
Tada su čelnici ružičaste televizije zažmurili na jedno oko i Mini oprostili neistine koje je izreka na račun produkcije, međutim, rijaliti učesnica je sada ponovila istu grešku.
Tokom rasprave sa partnerom Borislavom Terzićem Terzom, kako bi ga degradirala i ponizila, ponovo se poslužila trikom, zbog kog je sada žestoko zažalila.
- Pričaj, slobodno pričaj. Šta si rekla sad? - ponavljao je Terza.
- Luka ti je uneo ko*ain da šmrčete vas dvojica ovde zajedno - rekla je Vrbaški.
- Snimite ovo! - poručio je Borislav.
Produkcija hitno reagovala!
Produkcija se oglasila saopštenjem u kojem se navodi kolika je novčana kazna za Minu, kao i zbog čega su se odlučili na istu.
Veliki šef oštro je reagovao i rešio da kazni Minu zbog kršenja osnovnog pravila rijalitija.
Odluka da se kazni Mina Vrbaški sa milion dinara doneta je zbog, kako se navodi u saopštenju, laži koje je rijaliti učesnica izrekla na račun produkcije.
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: