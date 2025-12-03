Slušaj vest

Na društvenim mrežama pojavila se numera pod nazivom „Hrabro… s leđa“, koja je direktno povezana sa incidentom koji je u maju 2025. potresao regionalnu javnost, kada je Saša Mirković brutalno pretučen u Zagrebu.

Osnivač Hype produkcije i Hype televizije, tada je javno izjavio da je napadnut ispred luksuznog hotela u Zagrebu. Prema njegovim rečima, fizički obračun dogodio se iznenada i bez ikakvog povoda, a za napad je tad javno optužio estradnog menadžera Velibora Popovića Popa.

1/3 Vidi galeriju Velibor Popović Pop Foto: Privatna Arhiva

Nova pesma, koja je sada procurila na internet, tematski se, prema mišljenju publike, nadovezuje upravo na taj događaj. Naziv mnogi tumače kao metaforički komentar na ono što je Mirković tada doživeo, dok se u atmosferi pesme prepoznaje emocija, gorčina i želja da se lično iskustvo pretoči u umetnički izraz.

"To je pokušaj ubistva"

Podsetimo, Saša Mirković je detaljno za Kurir detaljno opisao kako je došlo do napada.

- To je pokušaj ubistva od strane Velibora Popovića Popa. Napao me je s leđa u Zagrebu. Trenutno ne mogu da razgovaram, vode me na Rebro kliniku na snimanje - poručio je Saša Mirković za Kurir.

Goran Ratković Rale otkrio šta se dešavalo u noći u oči napada

Podsetimo, Rale se tad oglasio za Kurir i otkrio nam je da je zajedno s Mirkovićem, bio na Aninom koncertu, međutim, Mirković je otišao pre njih.

1/5 Vidi galeriju Saša Mirković uvek uz svoje pevače Foto: Petar Aleksić, Nemanja Nikolić

- Saša je bio je sa nama na nastupu, sve je bilo fantastično, više stotina ljudi je ostalo ispred, toliko je interesovanje bilo. Sjajno smo se provodili i uživali u večeri, međutim negde oko četiri posle ponoći Mirković je otišao. Mi smo ostali još neko vreme u klubu. Nismo ni slutili da će se ovako nešto desiti. Mi nismo bili tu kad se to desilo, ali nam je jako žao što nije sačekao sat vremena da zajedno svi krenemo, jer tad sigurno ne bi došlo do ovoga. Najteže je palo Aninom obezbeđenju, oni ne mogu da prežale što nisu pošli sa njim. Za incident smo čuli preko novina. Inače Saša je izuzetno korektan prema svim svojim saradnicima tako da ne verujem da je razlog za sukob bio profesionalan nego privatan- rekao je kompozitor.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: