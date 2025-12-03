Slušaj vest

Rijaliti učesnica Maja Marinković izvadila je silikonske implante iz zadnjice, a sada je putem njenog zvaničnog Instagrama otkriveno da je u dobrom stanju.

Maja Marinković juče je napustila "Elitu 9" zbog komplikacija sa silikonskim implantima u zadnjici, zbog čega je morala hitno da ode na operaciju. Nakon zahvata, na njenom Instagram profilu pojavila se nova objava koja otkriva kako se trenutno oseća.

1/4 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen

"Javili su mi sa Pinka da se Maja dobro oseća. Hvala svima što me zovete i pišete i brinete o njenom zdravlju", stoji u opisu objave koju je na Majinom profilu podelila osoba zadužena za vođenje njenih mreža tokom njenog odsustva.

Njen otac, Radomir Marinković Taki, potvrdio je da je operacija uspešno obavljena i otkrio šta dalje sledi.

"Maja je napustila rijaliti, imala je operaciju vađenja silikonskih implantata iz zadnjice. Operacija je trajala dva i po sata, sada je dobro", rekao je Taki.

"Platila sam 4.000 evra silikon"

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Boba Nikolić

Starleta Maja Marinković požalila se nedavno cimerima na problem sa zadnjicom koju je povećala silikonskim filerima.

Naime, Maja je u razgovoru sa Urošem Stanićem i Filipom Đukićem otkrila da je veoma zabrinuta i da mora da ode kod doktora.

- Ne znam šta da radim, možda ga izvadim skroz. Imam problem, ne znam zašto me ne vode na kontrolu, imam dva materijala. Gore mi je silikon, dole su mi fileri. Moraju da se prate ti materijali - izjavila je Maja Marinković.

Na Uroševe komentare da joj je zadnjica loše urađena i da joj silikoni stoje bliže kukovima, Maja je rekla:

- Nemam mast, nema šta da drži. Mršava sam, a ne želim da se ugojim! Moram kod doktora. Platila sam 4.000 evra silikon i filere po 500, to je 5.000 evra. Doktor je odličan, nego ne može da drži. Izvadiću ga - istakla je Maja Marinković nakon Uroševih i Filipovih kritika.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: