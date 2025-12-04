Slušaj vest

Pre nego što mu se zdravlje iznenada urušilo Žika Jakšić otkrio je da je prošao sito i rešeto i da ostatak života želi da proživi punim plućima.

Žika Jakšić je pre par meseci hitno je hospitalizovan. Zdravstveno stanje producenta tad je zabrinulo brojne fanove, a njegova izjava pre nemilog događaja kao da je slutila da će nešto poći po zlu.

"Ostaje mi malo vremena do smrti"

Žika Jakšić je nedavno istakao je da malo vremena koje mu je ostalo želi da iskoristi onako kako želi.

- Vreme je novac gde ljudi ne znaju da ga protumače pa misle da je to vezano sa materijalnim dobitkom, nego koliko je vreme vredno i koliko je važno da se ne troši uzalud. I još jednu stvar sam shvatio, da sada recimo sa 60 godina, bez obzira što je meni moj peščani sat, jako puno vremena je iza mene, a jako malo vremena koje mi ostaje do moje, da kažem, smrti, je' l tako, jer svi ćemo doći do tog dana, e, to drugo vreme koje je meni preostalo, ja sam nakon svega naučio i počeo da učim kako da ga cenim i kako da ga trošim. U tom smislu, bez obzira što sam sebi obezbedio, neko bi rekao možda i komforan život, postao sam čak i gospodar svog vremena - rekao je Žika, pa nastavio:

- I u tom smislu, slobodno mogu reći da sam, hajde da kažem, gospodar postao svog života. Međutim, neko bi rekao, možda sam i nešto stvorio, da kažem, i u materijalnom smislu, ne neka velika bogatstva, ali dovoljno da onako malo spokojnije vodim svoj život. Tako da, preostalo moje vreme želim da trošim na pametan način i u tom smislu čak i imam velike planove, ne da bih zaradio neki novac, nego tek imam osećaj da ću, ako mi Bog podari možda pet, deset godina, petnaest, biću prezahvalan, da ću možda zarad mene i po mereno mojim sistemima vrednosti, stvoriti mnogo više nego što sam to uradio za ovih proteklih, hajde, reći ću 40 godina, jer onih prvih 20 ne računam nešto u ozbiljan život - kaže Žika napominjući da se mnogi ljudi kada dođu u neke godine, okrenu se i „tek se onda probude i shvate da su proćerdali svoj život“.

Bio hitno hospitalizovan

Inače, voditelj Žika Jakšić hospitalizovan je 20. juna, nakon što je osetio ozbiljne zdravstvene tegobe.

- Naš dragi kolega i prijatelj Žika Jakšić trenutno se nalazi na bolničkom lečenju, nakon što mu je iznenada pozlilo! Srećom, njegovo zdravstveno stanje je stabilno i oseća se dobro. Lekari su optimistični i očekuje se da će nakon nekoliko dana boravka u bolnici biti pušten kući. Žika Jakšić decenijama je predan svom poslu, koji je, iako pun strasti i stvaralaštva, često i veoma zahtevan i stresan. U ovom trenutku, najvažnije je da Žika dobije mir neophodan za oporavak, te vas molimo da poštujete njegovu privatnost i omogućite mu da se u potpunosti posveti svom zdravlju, kako bi se što pre vratio svakodnevnom normalnom životu - poručili su iz "Granda" tada.

