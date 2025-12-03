Slušaj vest

Pokojna pevačica Ksenija Pajčin 2000. godine snimila je ceo album koji nikad nije ugledao svetlost dana i to sve zbog tadašnjeg glavnog urednika jedne izdavačke kuće koji je bio ludački zaljubljen u nju, a s kojim ona nije želela ništa više od poslovne saradnje.

Kako Kurir ranije saznao od dobro obaveštenog izvora, koji je upućen u ovaj slučaj od pre više od dve decenije, Ksenija je mnogo nade ulagala u projekat, s kojim bi se popela na sam estradni vrh, ali je zbog jednog čoveka njen CD zabranjen.

Ksenija Pajčin Foto: Printskrin / You Tube, Printscreen/Youtube, Foto: Kurir / Marina Lopičić

- Pokojna Ksenija je odmah nakon NATO bombardovanja naše zemlje snimila album, koji je za ono vreme bio nešto totalno novo. Ona je pregovarala o njegovom izdavanju sa svim tadašnjim izdavačkim kućama, pa je tako došla i do urednika jedne od najuspešnijih (ime i prezime poznati redakciji, prim. aut.). Taj čovek je bio ludački zaljubljen u Kseniju, koja je tada bila jedna od najatraktivnijih pevačica na našoj sceni. On je na sve načine pokušavao da je osvoji, ali ona uopšte nije bila zainteresovana za njega. Kad ga je odbila i jasno mu stavila do znanja da s njim ne želi ništa, bio je vrlo besan, pa je rešio da joj se osveti. Pošto je bio uticajan, imao je dobre kontakte s tadašnjom vlašću i povukao je sve veze koje je imao s produkcijom i producentima koji su stajali iza tog albuma i on je zabranjen. Kako je Ksenija tada govorila prijateljima, stavljen je u fioku. Njoj je to teško palo, pa je ubrzo pobegla u Grčku. Jedan od razloga je bio i taj da se skloni od tog čoveka i njegovih pretnji. Bilo bi divno kad bi neko posthumno objavio te pesme u Ksenijinu čast - ispričala izvor.

Inače, da je Pajčinova snimila album koji nikad nije objavljen, svojevremeno je potvrdila i sama pokojna pevačica, ali tada nije otkrila zbog čega se to desilo.

Kurir.rs

Karamelina objava posvećena Kseniji Pajčin Izvor: Instagram/gorankaramela