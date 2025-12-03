Slušaj vest

Treper Luka Bijelović, poznatiji kao Lule Pljugica, nakon prekida saradnje s Dragomirom Despićem Desingericom, s kojim se zajedno pojavio na estradnom nebu, nije se baš proslavio.

Zbog toga je rešio da na neko vreme stavi tačku na svoju muzičku karijeru.

Dvadesetpetogodišnji muzičar, koji je zajedno s Desingericom pravio lom po klubovima, u poslednje vreme nema sreće. Nastupi su mu se proredili, pa je rešio da karijeru gradi u skroz drugoj profesiji, koja nema nikakvih dodirnih tačaka sa estradom, te se, kako je Kurir pisao nedavno, zaputio u Dubai, gde je tražio posao.

Ovo je za Kurir tad potvrdio dobroobavešteni izvor blizak Pljugici.

- I tokom građenja muzičke karijere Pljugica je bio u marketingu. Nadao se da će uspeti na estradi, ali okolnosti su se promenile i nije išlo onako kako je zamislio. Zato je rešio da se preseli. Svestan je da u Dubaiju može više da zaradi, te je to bio najveći razlog što je presekao i doneo ovu odluku. Spakovao je kofere i otišao - rekao je naš izvor.

Radi kao marketing direktor

- Ja sam prestao da se bavim muzikom pre četiri meseca, nisam to nigde objavio javno jer nema potrebe. Išlo mi je fenomenalno, zaradio sam pare i dobio sam ponudu da pređem u Dubai da radim kao marketing direktor. Prihvatio sam. Od prvog dana sam krenuo da radim. Nigde nisam obavljivao jer sam odlučio da držim privatne stvari za sebe. Živim ovde i lepo mi je. Odmaram glavu od estrade, jer je estrada najgore mesto na kojem može bilo koja osoba na svetu da bude. Stvarno mislim da će Bog biti u pomoći svima jer mnogo je tamo loših ljudi, samo Bog može da im pomogne - rekao je Lule i poslao nam sliku iz kancelarije, te potom dodao "Ovako izgleda kad neko radi pošten i normalan posao"

Mlatio pare, pa propao

Podsetimo, treper Luka Bijelović Pljugica je nedavno otkrio da je prvi na Balkanu pokrenuo Forex, firma je imala nekoliko desetina hiljada evra prihoda mesečno, kako je ispričao mesečno mu je ostajalo i do 15.000 evra. Posle izvesnog vreme je propala, tačnije, treper je izgubio klijente i morao je da proda firmu, kako on navodi, „za sitne pare“.

„Posle foreksa sam živeo sa 30.000 dinara mesečno, ali sam ga svetski živeo – to je samo kod nas Srba tako. Imamo da izađemo, popijemo i sve. Vratio sam se kod mame da živim, jeo sam paštetu i tako dalje. Trajalo je to nekih tri-četiri meseca. U tom periodu sam krenuo da radim kao pomoćnik scenografa za jedan srpski film, trebao sam i da glumim u tom filmu i sve to za 400 evra za ceo projekat. Tih 400 evra u životu nisam dobio, sad bih ih napljuvao, pa bi me jurili, to su gnjide.“

„Na kraju nisu ni izbacili te kadrove gde sam ja. Znam da je jedna beogradska opština bila pokrovitelj, dala im je 300.000 evra plus sponzori. Ja sam njih cimao da mi daju te pare, trebalo mi je tih 400 evra i posle četiri meseca mi dolazi vozač jednog lika i daje mi 200 evra i kaže toliko je. Hteo sam da ih zapalim i na kraju sam odustao, Bog će mu vratiti i tako je i bilo.“

