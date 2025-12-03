Slušaj vest

Pevač Sloba Radanović u skladnom je braku sa suprugom Jelenom sa kojom ima sina Damjana, dok ona iz prethodnog braka ima naslednike Luku i Nauma, koji danas proslavljaju rođendan.

Jelena je okupila najmilije na današnji dan, te je na Instagramu podelila i jednu fotografiju na kojoj je njena majka sa unukom.

Ovako izgleda tašta Jelene Radanović
Foto: Printscreen

Ovo je prvi put da je Jelena pokazala mamu, a mnogi su komentarisali koliko mladoliko izgleda Slobina tašta. 

Deportovan iz Švedske

Podsetimo, pevač Sloba Radanović proveo je skoro 48 sati bio zarobljen na aerodromu u Švedskoj, a nakon drame on je uspeo da dođe kući. Sloba je bio deportovan za Sarajevo odakle je došao u Beograd. On se oglašavao sa aerodroma tokom drame i otkrio o čemu je reč.

Sloba Radanović sa suprugom Foto: ATA images, ATAImage, ATAIMAGES

- Pevali smo i u većim problemima, pa ćemo i sad... E, ovako... Stvarno nam se mnogo ljudi javilo, naših, iz Srbije, Bosne, Makedonije, Hrvatske, CG,... koji žive ovde u Švedskoj i koji su se raspitivali kako mogu da nam pomognu, donesu hranu ili ako je nešto potrebno. Ne treba ništa stvarno, a i da treba, ne možemo nikuda odavde, a ni vi ka nama, bukvalno nam je ograničeno kretanje, zaključani smo... Jedna vrsta pritvora. Mada osim toga, ništa nije mnogo ozbiljno, niti opasno, ima i gorih stvari" - poručio je on tada.-Ali hvala vama od srca svima, svakako, lepo je znati da ima takvih ljudi. Samo se nadamo da ćemo što pre svojim domovima i da će ovo da prođe... Jedna mala avantura. Volim vas i hvala puno.

screenshot-20240303-175440.jpg

