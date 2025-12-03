Slušaj vest

Pokojna pevačica Ksenija Pajčin danas bi napunila 48 godina, a na njen rođendan oglasila se pevačicina sestra Mia Pajčin.

Pevačica je tragično nastradala kada ju je ubio tadašnji dečko Filip Kapisoda koji je potom presudio i sebi. Na njen rođendan oglasila se pevačicina sestra Mia, koja je uputila srceparajuću poruku starijoj sestri.

"Volim te. Mislim na tebe svaki dan i sve više mi nedostaješ. Često zamišljam nas - ja sa svojih 28, ti sa 48, kako bi nam bilo, kako bi sve izgledalo lepše i lakše da si ovde. Sve bih dala da te zagrlim još jednom. Znam da me čuvaš. Vidimo se jednog dana", napisala je Mia uz njihovu zajedničku fotografiju.

Podsetimo, Ksenijina lepota i harizma opčinjavali su muškarce - o njoj je u svojoj biografiji pisao i Aca Lukas, a nedavno govorio i Nebojša Tubić Žabac, koji je imao prilike da je vidi veče pre stravičnog kraja.

- Sreo sam ih u Stefan Braunu na slavlju povodom ženidbe jednog mog drugara i Mimi iz Modelsica. Ja uđem u lift, kad tamo Ksenija i Kapisoda. Kaže ona meni: "Što se ti meni ne javiš?” Kažem ja: "Kako da ti se javim kad si sa dečkom?" Kaže ona: "Nije mi to dečko, to mi je modni kreator.” I on je udari laktom. Ja tu poludim i kažem: "'Alo dečko, još jednom je udariš preda mnom, iščupaću ti ruku i tući ću te tom tvojom rukom!" Kad smo ušli unutra, ona malo popila i počne njemu da prkosi. Pokaže na mene i kaže: “On me je silovao 5 puta na veče kad sam imala 18 godina.”Dečko onako je samo gleda, shvata da ga provocira - priseća se Tubić i opisuje šta se događalo veče pre ubistva.

- Veče pre ubistva, bio sam sa Gocom Božinovskom u klubu XL.Ksenija dolazi sa Kapisodom, prilazi mi i poljubi me u usta. Ljubomorna Goca, ljubomoran Kapisoda. Oni su se tu posvađali gadno. Ja mislim da je neko njemu napunio glavu da je ona bila trudna sa njim i da je pobacila. Verovatno je bio na nekim drogama i svađali su se, ona je njega napadala da on nju vara jer je i ona bila ljubomorna. Nije mi jasno da je bio sposoban da je zbog te sitne čarke ubije i da izvrši samoubistvo. Čini mi se da je tu samo bila neka droga u pitanju - tvrdio je Nebojša Tubić Žabac, a šta je prava istina, nažalost, znaju samo akteri.

