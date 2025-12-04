Slušaj vest

Glumac Slaven Došlo podelio je na društvenim mrežama snimak koji je iznenadio sve. On je snimao pevača i nekadašnjeg pobednika "Zvezda Granda" Dušana Svilara u neočekivanom izdanju, pa je rešio da ovo svi vide.

Pulen pokojnog Saše Popovića se pronašao u pozorištu, te igra u Pozorištu na Terazijama, a njegovo izdanje sa perikom, šljokičavom haljinom i jakom šminkom pokrenulo je veliki broj komentara.

Pojedini su ga poredili sa članicama grupe "Harem Girls", koje su ove godine podigle prašinu učešćem na "PZE", gde su umalo pobedile.

1/8 Vidi galeriju Dušan Svilar Foto: Pritnsceen/Instagram

Dušana Svilara je na prvi pogled malo ko prepoznao, a detalje ćete pronaći u videu koji se nalazi iznad.



"Stroži su mi sad kriterijumi kad je muzika u pitanju"

Dušan Svilar je, podsetimo, nedavno pričao o CD-u koji je najavio.

- Dobro pitanje, da ne ispadne "obećanje ludom radovanje". Malo su mi se postrožili kriterijumi kada je u pitanju muzika koju želim da snimim. Nisam projekat stavio na pauzu, ali dok se ne pojavi ono istinsko uzbuđenje i trenutak kada ću biti potpuno zadovoljan, neću objavljivati. I toga ću se držati - rekao nam je Dušan.