NIJE ČLANICA "HAREM GIRLS", VEĆ PULEN SAŠE POPOVIĆA! Pobednik Zvezda Granda u šljokičavoj haljini i sa teškom šminkom - nikad ga ne bi prepoznali (FOTO)
Glumac Slaven Došlo podelio je na društvenim mrežama snimak koji je iznenadio sve. On je snimao pevača i nekadašnjeg pobednika "Zvezda Granda" Dušana Svilara u neočekivanom izdanju, pa je rešio da ovo svi vide.
Pulen pokojnog Saše Popovića se pronašao u pozorištu, te igra u Pozorištu na Terazijama, a njegovo izdanje sa perikom, šljokičavom haljinom i jakom šminkom pokrenulo je veliki broj komentara.
Pojedini su ga poredili sa članicama grupe "Harem Girls", koje su ove godine podigle prašinu učešćem na "PZE", gde su umalo pobedile.
Dušana Svilara je na prvi pogled malo ko prepoznao, a detalje ćete pronaći u videu koji se nalazi iznad.
"Stroži su mi sad kriterijumi kad je muzika u pitanju"
Dušan Svilar je, podsetimo, nedavno pričao o CD-u koji je najavio.
- Dobro pitanje, da ne ispadne "obećanje ludom radovanje". Malo su mi se postrožili kriterijumi kada je u pitanju muzika koju želim da snimim. Nisam projekat stavio na pauzu, ali dok se ne pojavi ono istinsko uzbuđenje i trenutak kada ću biti potpuno zadovoljan, neću objavljivati. I toga ću se držati - rekao nam je Dušan.
kurir.rs/blic