Bivša rijaliti pobednica Zorica Dukić, koja se povukla iz javnosti prethodnih godina i o njenom životu se zna samo preko mreža, proslavila je 40 rođenda.

Ona je, naime, u jednom beogradskom restoranu okupila prijatelje, te je slavila do zore, a pored torte i vatrometa, balona je bilo na sve strane.

Zorica je nazdravljala sa prijateljima, a rođendanske želje stizale su sa svih strana.

Zorica Dukić prolavila rođendan

Vadila silikon iz usana

Inače, Zorica je otvoreno govorila o tome kakva je intervencija bila u pitanju.

- Dve nedelje nakon intervencije - vadila sam biopolimer iz usana. Dve godine sam se raspitivala i donosila odluku kome ću dati poverenje.

- Usne su još otečene, ali razlika je i sada velika. Donja usna mi više ne ide ka bradi kada govorim, vizuelno su manje, a pravi rezultat će doći za dve nedelje - napisala je Zorica uz fotografiju na kojoj pokazuje kako trenutno izgleda.

Obogatila se nakon rijalitija

Podsetimo, Zorica Dukić nakon završetka rijaliti karijere odlučila je da uplovi u biznis vode kao i njen nekadašnji dečko Miloš Vuković Riki sa kojim je podelila nagradu od 250.000 evra koju su zajedno osvojili pobedili u prvoj sezoni "Parova".